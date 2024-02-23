Трудный выбор или отдых: гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака 

Ракам придется сделать трудный выбор, который повлияет на их будущее. Тельцы могут расслабиться и отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы хватаетесь за голову, когда поймете, что не успеваете сделать все, что задумали. Потому слишком перегрузили себя обязанностями и теперь чувствуете большое давление. А еще вас ждет выходной, к которому нужно подготовиться.

Телец

Сегодня вы можете расслабиться, потому что худшее уже позади. Вы можете отказаться от любой работы и наслаждаться свободным временем. Займитесь планировкой своего будущего отдыха, купите все необходимое и выберите место для поездки.

Близнецы

Чувствуете, что времени осталось совсем мало, и вам нужно поскорее закончить свою работу. Вы вкладываете всю свою энергию в то, чтобы добиться цели. Поэтому будете работать без перерывов, принимать сложные решения и доводить дела до конца.

Рак

Вы стоите перед сложным выбором, касающимся ваших прав или юридических вопросов. Подумайте, нужно ли вам обратиться к специалистам или сможете справиться самостоятельно. Выберите то, что вам кажется лучшим.

Лев

У вас будет прекрасная возможность продемонстрировать свою красоту, привлекательность, мастерство и знания. Не упустите никакой возможности выступить перед публикой. Вы заслуживаете внимания и восхищения.

Дева

Сегодня вы можете победить в борьбе с бюрократией, особенно, если это долгосрочное дело. Не поддавайтесь на провокации и не считайтесь с препятствиями, которые легко преодолеваются и не имеют большого значения.

Весы

Вы почувствуете облегчение после дней напряжения, все проблемы решатся сами собой. Попытайтесь расслабиться и отдохнуть. Не перегружайте себя работой, возьмите выходной или работайте на дому в спокойной атмосфере.

Скорпион

Сейчас должны быть очень внимательными, особенно если кто-то будет пытаться вас привлечь к своим планам. Вы можете услышать много обещаний, которые будут очень убедительно звучать, но не следует им доверять. Может быть, вас хотят обмануть.

Стрелец

Уделите внимание своим финансовым и юридическим делам. Проверяйте внимательно все документы, которые подписываемые или счета, которые оплачиваете, чтобы не допустить ошибок или мошенничества.

Козерог

Становитесь свидетелями важных событий, которые могут не касаться вас лично, но повлияют на ваше мышление. Вы получите новые идеи и вдохновение от всего, что увидите, и захотите их реализовать.

Водолей

Сегодня вы можете заняться своим бюджетом и бизнес-планами. Вы начинаете понимать, откуда приходят ваши деньги и они куда уходят. Это поможет вам лучше контролировать ваши финансы.

Рыбы

Слушайте свою интуицию, которая подскажет вам, кому можете доверять и на кого полагаться, а к кому стоит присмотреться внимательнее и на всякий случай проверить. И вообще сейчас вам очень важно соблюдать осторожность с некоторыми людьми.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.