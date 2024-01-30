Трудные задачи или приятные встречи: гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака 

Овнам придется решать трудные задачи, но они им будут под силу. Девы встретятся со старыми друзьями.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Беретесь сегодня за заведомо самые трудные задачи, ведь вам будет интересно испытать собственные возможности, может, даже поставить себя чуть ли не на грань выживания. Но не торопитесь демонстрировать свою выносливость руководству.

Телец

Успешными будут выступления перед людьми в любом формате – онлайн, живые конференции, частные разговоры или многолюдные митинги. Вы сейчас способны воспламенять сердца и вдохновлять людей.

Близнецы

Приведите в порядок как свое рабочее место, так и дом. Наконец-то вы можете выбросить все то, что годами накапливалось около вас. И вы почувствуете значительное облегчение от того, что избавитесь и от мусора, и от давних воспоминаний.

Рак

Вы сможете встретиться с людьми, пообщаться с друзьями, найти новых знакомых и продемонстрировать свои качества. Это может случиться неожиданно, когда вас вдруг пригласят или даже настойчиво потянут на какое-то светское мероприятие.

Лев

Вас будут пытаться привлечь к какому-то значительному проекту, предлагая вам большую зарплату и лучшие условия. Предложения будут очень интересными и многообещающими, но придется отказаться от спокойной жизни.

Дева

Вы сможете увидеть старых друзей, обнять их, вспомнить прошлое, рассказать о хороших новостях, обсудить актуальные проблемы и запланировать будущие достижения, короче, хорошо провести время с близкими по духу людьми.

Весы

Вы узнаете о замечательных новостях издалека, возможно, даже из другой страны, которые будут очень вдохновляющими и обещают продолжение. Возможно, получите приглашение в гости или предложение принять участие в интересных проектах, связанных с международным сотрудничеством.

Скорпион

Вы хотите почувствовать ту самую атмосферу риска, броситься в омут приключений, не обращая внимания на какие-либо препятствия, ломать чужие установки и принципы. Короче говоря, вы будете очень храбрыми, но и слегка безрассудными.

Стрелец

Вас ждут интересные приключения, не будет времени на чем-то сосредоточиться, окружение все время нова меняется, появляются удивительные люди, получаете интересные предложения, можете оказаться там, где и не планировали быть.

Козерог

Сегодня можно легко оставить дома что-то важное или выпустить из рук какие-то ключи, документы, карточки, из-за чего вы будете чувствовать себя очень плохо. Поэтому лучше сейчас быть максимально внимательными и трижды убедиться, что при вас есть все нужные вещи или документы.

Водолей

Вы начинаете неделю очень напряженно, поскольку поставили себе очень значительные цели, установили высокую планку, накопили много задач и обещали все это выполнить вовремя. Поэтому уже во вторник чувствуете себя уставшими.

Рыбы

Вам кажется, что вас сегодня не замечают, а вы так стремились к популярности, а еще хотели привлечь разных людей к своим идеям и проектам. Но сталкиваетесь с отказом и игнорированием. Может быть, ваши планы и идеи других не очень привлекают?

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.