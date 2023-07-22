Трудные решения для Льва и разочарование для Стрельца: для кого август будет неудачным

В августе Венера будет продолжать свое обратное движение, Меркурий присоединится к ретроградной партии, а Марс перейдет в знак Весов. Из-за таких космических событий время, в последнем месяце лета, будет тянуться медленно и это может раздражать некоторые знаки зодиака.

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Не стоит в этот период торопить события, лучше сделать паузу и отдохнуть. Астрологи составили гороскоп, который поможет в этом разобраться.

Лев

В августе вам придется принимать непростые решения по своим финансам. Просматривая свои расходы и сбережения, спросите себя, что нужно для жизни, чтобы чувствовать себя комфортно. Возможно, вам придется попрощаться с некоторыми вещами, чтобы освободить место для чего-нибудь нового.

Дева

Девы будут испытывать желание быть в центре внимания и в то же время пытаться скрыться от всех. Это месяц контрастов для ваших чувств. Не закрывайтесь в себе, цените каждый миг жизни. Каждый новый день – шанс попытаться еще раз и найти новые возможности.

Весы

В августе выберите лучше маленькие компании, чтобы хорошо провести время. Избегайте шумных встреч и большой толпы. Потому что от них вы не получите пользы, а тихие посиделки с друзьями хорошо на вас повлияют. Вам сейчас нужно провести немного времени в одиночестве, чтобы разобраться в себе.

Скорпион

Возможно, у вас появятся новые отношения, о которых вы долго думали. Эти отношения станут важной частью вашей жизни и принесут вам много сил и вдохновения. Вы не должны быть уверены на все 100%, чтобы делать решительные шаги, доверяйте своему сердцу и интуиции.

Стрелец

Не будьте слишком строги к себе, даже если вы испытываете разочарование. Иногда труднее всего проявить немного сочувствия к себе из-за неудач. Не волнуйтесь, жизненные проблемы – это ваш опыт, который понадобится в будущем. Время поможет разобраться в себе и усвоить уроки жизни.

Козерог

Вы можете чувствовать неуверенность в своих шагах, но иногда достижение цели сопровождается необдуманными и рискованными действиями. Но если вы все же сомневаетесь в своем решении, то не закрывайтесь в себе. Обратитесь за помощью к человеку, которому доверяете. Вы научитесь и получите желаемые ответы.

Водолей

Для Водолеев появятся новые возможности на работе, но не бойтесь проявить себя. Старайтесь расширить круг своих связей, заведите новые знакомства и не стесняйтесь задавать правильные вопросы, если вы уверены в ответах.

Рыбы

Пора отдохнуть и уделить внимание себе. Расставьте приоритеты, чтобы не провести последние недели лета в одиночестве из-за работы. Отдохните с друзьями, ходите на вечеринки и балуйте себя. Вы слишком много работаете, и это вам не на пользу.

Овен

Ваша задача в этом месяце – понять, как на работе получить больше опыта и не истощить свой организм. Это научит вас быстрее добиваться своих целей и получать удовольствие от этого.

Телец

Август может напомнить вам о прошлом, которое до сих пор держит вас. Вы не можете попрощаться с ним и постоянно упоминаете о событиях и людях. Лучше переосмыслите прошлое, если вы готовы к этому и отпустите его. Это будет тяжело, но положительно повлияет на ваше будущее.

Близнецы

Некоторые из ваших мечтаний уже начинают терять актуальность, поэтому пора строить новые. Выйдите из зоны своего комфорта и сделайте шаг на встречу чему-нибудь новому. Вас, возможно, ждет путешествие в августе, о котором вы давно думали.

Рак

Ракам лучше экономить деньги в августе и наслаждаться ближайшим окружением, а не отправляться в дальние путешествия. Лучше путешествовать по местности, ищите небольшие и безопасные приключения. Возможно, это вдохновит вас на изучение чего-нибудь нового. Зайдите в местную библиотеку или общественные центры, чтобы записаться на какие-либо курсы или мероприятия.

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