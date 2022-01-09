Три знака зодиака живут всю жизнь в страхе: астрологи рассказали, в чем причина
Страх - это негативное чувство, которое вызвано реальным или воображаемым раздражителем. Некоторым людям тяжело справиться с боязнью и переживаниями, которые их преследуют.
Астрологи издания Рoresto выделили три знака зодиака, которые живут всю жизнь в страхе. Узнайте, в чем причина их тревоги.
Дева
Представители этого знака больше всего боятся самих себя. Они беспокоятся о том, что другие не видят в них хороших качеств из-за их критических замечаний. Но интеллект всегда выделяет их и помогает выбраться из ментальных "лабиринтов".
Рыбы
Мечтательные и загадочные Рыбы иногда забывают о реальной жизни. Таким образом, столкнувшись с реальностью, они реагируют иррациональным страхом перед ситуациями. Их главный страх остаться в итоге никому не нужными.
Рак
Эмоциональные и чувствительные Раки предпочитают убегать от проблем. Им трудно противостоять невзгодам, и они полагаются на свою семью и близких, чтобы набраться смелости и мужества.
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