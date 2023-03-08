Три знака зодиака ждут тяжелые времена: гороскоп их разочарует

Период с 8 по 12 марта принесет напряжение на работе, семейные споры и разочарование некоторым знакам зодиака. Им нужно быть очень осторожными, чтобы пережить эти сложные дни с наименьшими потерями.

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По словам астрологов, все объясняется полной Луной в знаке Девы, который будет источником сложных трансформаций и преобразований. Три знака будут ощущать давление со стороны окружающих, могут начаться конфликты с близкими и проблемы со здоровьем.

Близнецы

Близнецы будут чувствовать себя беспокойными, слишком уязвимыми, эмоциональными и подавленными. Полная Луна в Деве будет иметь на вас очень негативное влияние. Это период гнева и разочарований.

Астрологи предсказывают проблемы на работе и в личной жизни. Следует психологически подготовиться к трудностям и препятствиям. Партнер, возможно, озвучит претензии относительно вашего безразличия и холодности. Звезды советуют осторожничать и избегать лжи, иначе отношения могут очень испортиться.

В финансовом плане вероятны неожиданные издержки. Вы даже можете попасть в долговую яму из-за нехватки денег.

Дева

Для Дев неделя будет несколько сложной. Достаточно неудобные ситуации возникнут в личной жизни из-за ревности. Астрологи советуют более тщательно проверять слова друзей.

Вы должны проявить много выдержки и терпения, ведь неделя обещает быть наполненной конфликтами. Если вам не дают спокойно жить тревожные мысли, следует обратиться за помощью.

Сложный период будет длиться недолго, уже в апреле вас будут ожидать очень приятные сюрпризы.

Скорпион

Вы можете почувствовать себя одинокими и брошенными. В отношениях с близкими не будет хватать взаимопонимания. Астрологи говорят, что чувство стресса и тревоги может быть связано с тем, что вы скрывали от родных некоторые вещи.

Звезды советуют быть честными и принести извинения, чтобы попытаться исправить ситуацию более рациональным путем. Подумайте о том, чего вы действительно хотите добиться в жизни и как строить здоровые отношения с окружающими.

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