Три знака зодиака ждут проблемы в ближайшие дни: кому не повезет

В ближайшие дни представителям некоторых знаков зодиака будет несладко. Кроме проблем на работе, их ждут неурядицы и споры в личной жизни.

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По словам астрологов, тяжелые события нужно просто пережить – дальше ситуация будет налаживаться. От Овнов могут отвернуться даже самые верные друзья, а Скорпионы почувствуют профессиональное выгорание.

Овен

Возможно, в последнее время ваше поведение было слишком опрометчивым. Ваша надменность могла разозлить близкое окружение. Астрологи предупреждают, что от вас могут отвернуться даже самые верные друзья. Вы слишком импульсивны и упрямы, поэтому пора пересмотреть ваше поведение и проявить большую тактичность. Если вы не готовы остаться наедине из-за своего тяжелого характера, попробуйте пойти навстречу родным и друзьям. Им очень нужно ваше понимание, а вам – их поддержка.

Лев

Не лучшее время для прений или судебных дел. Астрологи говорят, вы будете проигрывать все споры. Может показаться, что удача просто отвернулась от вас. Вдобавок к проблемам на работе будут недоразумения в личной жизни. Ситуация может даже угрожать расставанием с партнером. Звезды рекомендуют проанализировать свои слова и поступки. Ошибки, сделанные в прошлом, приведут к неприятным разговорам. Но у вас будет шанс исправить ситуацию.

Скорпион

На работе вас просто "завалят" делами. Вероятно, на вас захотят возложить чужие обязанности – а вам это, конечно, не понравится. Астрологи советуют не провоцировать ссор. Если вы не сможете сдерживать себя – ситуация выйдет из-под контроля и все закончится для вас не лучшим образом. Вы рискуете сделать то, о чем потом сильно пожалеете.

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