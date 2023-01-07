Три знака зодиака ждут проблемы: гороскоп до конца января-2023

Для трех знаков зодиака год начнется не очень удачно. В январе они могут столкнуться с проблемами и неприятностями.

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Астрологи говорят, что трудности будут связаны с тремя ретроградными планетами – Марсом, Меркурием и Ураном. Особенно осторожными нужно быть Рыбам, Ракам и Стрельцам.

Рыбы

Январь будет сложным для Рыб в профессиональной сфере. Карьера не пойдет вверх, возможны неожиданные проблемы.

Рыбы – очень эмоциональный знак, поэтому следует помнить: даже самую черную полосу пережить легче, если рядом есть люди, способные понять и поддержать. Поэтому звезды не советуют погружаться в одинокие размышления и самоизоляцию. Не стесняйтесь попросить помощь – вы ее получите и почувствуете облегчение.

Рак

Звезды прогнозируют, что январь станет для Раков периодом разочарований. Есть высокая вероятность, что Ракам придется столкнуться с предательством самого близкого человека. Финансовые проблемы еще больше усугубят общую неблагоприятную ситуацию.

Друзья не дадут Ракам впасть в депрессию. Следующие месяцы непременно будут удачнее – нужно только перезагрузиться на успех.

Стрелец

Стрельцы войдут в период взлетов и падений. Их в январе ждет признание и успех, но в личной жизни – тотальные неурядицы и опустошения.

Стрельцы будут морально истощены месяцем эмоциональных качелей и контрастов. Стресс заставит их агрессивно относиться к окружающим. Стрельцам следует научиться справляться с гневом, иначе это добавит в жизнь лишних проблем.

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