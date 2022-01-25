Три знака зодиака ждут несчастья и испытания в 2022 году: прогноз астрологов

2022 год принесет много событий в жизнь каждого человека. Кто-то почувствует себя по-настоящему счастливым, а кому-то придется бороться с трудностями.

Эксперты по звездам издания Рroiezionidiborsa выделили три знака зодиака, которых ждут несчастья и испытания в 2022 году. Узнайте, кто попал в список.

Козерог

Трудолюбивым Козерогам в этом году будет казаться, что все идет не так. В конце января их ждут большие трудности и несчастья. Возникнут непредвиденные расходы, а на работе вероятны конфликты с коллегами.

Скорпион

Уроженцы этого знака испытают некоторые трудности в 2022 году – как на работе, так и в личной жизни. Сдержанные и умные Скорпионы будут самокритичны и даже могут впасть в депрессию, которая станет главным препятствием в достижении целей. В любви их также ожидают некоторые проблемы – конфликт может закончиться разрывом отношений.

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Рак

Представителей этого знака ожидают некоторые испытания уже с конца января. Есть риск попасть в большие неприятности и потерять деньги. Раки почувствуют, что в их жизни началась "черная" полоса – трудности будут подстерегать их везде. Конфликт на работе может закончиться увольнением, а любимый человек может предать.

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