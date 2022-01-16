Три знака зодиака ждут финансовые потери в 2022 году: астрологи сказали, к чему готовиться

2022 год станет временем перемен для многих и принесет как хорошие события в жизни, так и плохие. Некоторые могут столкнуться с денежными проблемами.

Астрологи издания Bibamagazine назвали три знака зодиака, которых ждут финансовые потери в 2022 году. Узнайте, к чему им стоит готовиться.

Рак

В 2021 году уроженцы этого знака были очень расточительным. В этом году им необходимо быть очень осторожными в финансовых делах. Накопленные деньги могут помочь им выбраться из трудных событий.

Уроженцам знака стоит отложить крупные покупки до лучших времен - в начала года очень высок риск обмана. Кроме того, дела на работе могут идти не лучшим образом, поэтому лучше перестраховаться, чтобы избежать крупных финансовых потерь.

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Лев

У рожденных под этим знаком в 2022 году появятся новые амбиции. В частности, уехать за границу, чтобы обосноваться там и начать новую жизнь. Им нужно сэкономить, чтобы осуществить планы. Но риски потерять все накопленное очень высоки, поэтому нужно сразу взвесить все за и против.

На работе нужно быть крайне бдительными - возможны срывы контрактов. В начале года неприятности могут сыпаться одна за другой, но отчаиваться не стоит. Дела еще наладятся, хотя и придется приложить немало усилий.

Рыбы

Щедрые Рыбы в 2022 году должны научиться говорить "нет" и не занимать деньги другим, ведь им самим грозят финансовые потери. Серьезные проблемы могут возникнуть в быту - придется потратить крупную сумму денег на незапланированную покупку.

С путешествиями в этом году тоже могут возникнуть трудности - лучше планировать все заранее и не вестись на уловки, чтобы не стать жертвой обмана. Судьба будет испытывать Рыб на прочность весь год, но это только закалит их характер.

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