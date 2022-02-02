Три знака зодиака ждет сказочное везение в феврале: их мечты могут сбыться

Февраль 2022 года окажется очень счастливым для некоторых представителей зодиакального круга. Им будет везти в денежных вопросах и любви, а давние мечты могут сбыться.

Эксперты по звездам издания Yourtango назвали трех главных счастливчиков последнего месяца зимы. Узнайте, кто попал в список.

Лев

В феврале уроженцев этого знака ждет много приятных моментов, к середине месяца они начнут чувствовать очень успешными. У них резко увеличатся доходы, но уроженцы знака поймут, что нужно уделять время и отдыху, и могут отправиться в путешествие. В любви будет полная гармония и понимание с партнером.

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Водолей

С самого начала месяца уроженцы этого знака почувствуют себя более сильными, у них появится желание покорять новые вершины. Водолеи могут сменить работу и заняться тем делом, о котором давно мечтали. Звезды сулят им успех и много радостных эмоций.

Рыбы

В этом месяце для Рыбы смогут преодолеть все препятствия, которые мешали им чувствовать себя счастливыми. Уроженцы знака окажутся в нужном месте в нужное время и с нужными людьми, которые их поддержат. К концу месяца их романтические отношения окрепнут и перейдут на следующий этап.

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