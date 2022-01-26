Три знака зодиака ждет сказочное везение в феврале 2022: их мечты могут сбыться

Везение в жизни – это то, о чем мечтают многие. Но не всегда удается достичь желаемых результатов, ведь дело не только в стараниях, но и удаче.

Эксперты по звездам издания Рroiezionidiborsa назвали три знака зодиака, которых ждет сказочное везение в феврале 2022 года. Их мечты могут легко сбыться.

Козерог

Февраль для представителей этого знака станет месяцем, в котором они сблизятся с семьей. Также они обретут спокойствие и смогут уверенно достигать желаемых результатов. На работе их ждет повышение – Козероги наконец-то смогут получит должность мечты и повышение зарплаты.

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Дева

Рожденные под этим знаком пережили особенно трудный год, и 2022 год станет для них по-настоящему счастливым. Февраль даст все силы, необходимые для работы. Уроженцы знака могут сменить сферу деятельности и даже место проживания – удача будет с ними. Также Девы осуществят давнюю мечту и позволят себе крупную покупку.

Телец

Февраль принесет везение и радость уроженцам этого знака. Из их жизни исчезнут "токсичные" люди и останутся только те, кто по-настоящему близки. Одиноких Тельцов ждет судьбоносная встреча – они могут найти человека, с которым захотят провести всю жизнь.

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