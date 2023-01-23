Три знака зодиака ждет лучшая неделя: кто вытянет 'счастливый билет'. Гороскоп

Неделя с 24 по 30 января станет счастливым временем как минимум для трех знаков зодиака. Близнецы, Рак и Водолей могут расчитывать на успехи в романтических делах, новые рабочие проекты и хорошую прибыль.

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По словам астрологов, на этой неделе стоит воспользоваться всеми шансами, подаренными судьбой. И с большой вероятностью, они станут началом белой полосы в вашей жизни.

Близнецы

У вас есть интересное предложение касательно работы? Берите на себя инициативу и экспериментируйте в своих социальных сетях. Самый подходящий день для этого – 24 января.

Не стесняйтесь отстаивать свою власть и продвигать себя, как следует.

Солнце встретится с Марсом в вашем знаке 29 января, что не только вдохновит и мотивирует вас, но и предоставит прекрасную возможность совершить шаг вперед. И это шаг будет удивительно успешным!

Рак

Опубликуйте это шикарное селфи! Уран возвращается к истокам через ваш третий дом общения. Кроме того, когда Солнце мерцает в Водолее и в вашем восьмом доме слияний и общих ресурсов, есть вероятность, что вы перейдете на новый уровень связи со своим партнером. Это касается и работы.

29 января вас может ждать удачное знакомство, которое приведет не только к привычному флирту, но и ко влюбленности.

Водолей

Вы находитесь на новом уровне. Водолеи захотят использовать все возможности добиться успеха и начнут прямо с 24 января. Чем больше вы готовы принять свою уникальность, тем больше у вас шансов на успех.

Если выпадет возможность изменить ситуацию, действуйте. Особенно удачным днем станет 26 января – вас ждет огромная прибыль.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский гороскоп обещает трудный год для нескольких знаков зодиака.

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