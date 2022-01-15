Три знака зодиака ждет 'черная полоса' в начале 2022 года: плохие новости будут преследовать их

Плохие и тяжелые периоды случаются в жизни каждого человека. Чтобы не отчаиваться, нужно не терять оптимизма и двигаться вперед.

Эксперты по звездам издания Lebonbon определили три знака зодиака, которых ждет "черная полоса" в начале 2022 года. Плохие новости будут преследовать их.

Весы

Уроженцы этого знака очень щедры, поэтому им необходимо окружить себя людьми, которые ответят им взаимностью. Кроме того, быть бдительными - есть риск финансовых потерь. В начале года у Весов будут некоторые проблемы с общением. Им придется сбросить маску и больше не скрывать своих чувств. Естиь большая вероятность конфликтов, которые могут привести к разрыву отношений.

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Лев

В начале 2022 года представители этого знака столкнутся с большим количеством трудностей. Они не боятся перемен, но специалисты по звездам рекомендуют им хорошо подумать, прежде чем с головой погрузиться в новые проекты, чтобы избежать принятия неверных решений. В любви может возникнуть недопонимание, на работе - кофликт, который может закончиться даже увольнением.

Водолей

Начало года будет особенно напряженным для Водолеев. Им придется решить множество проблем, чтобы действительно двигаться вперед. В январе велика вероятность конфликтов, поэтому им необходимо держать себя в руках. На работе могут возникнуть трудности, но важно не срываться - неблагоприятынй период скоро закончится.

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