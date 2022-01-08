Три знака зодиака могут сыграть свадьбу в 2022 году: их счастью будут завидовать многие
Брак для многих - важный шаг в жизни, который означает кардинальные перемены. Вполне вероятно, что придется искать много компромиссов, чтобы построить гармоничные отношения.
Эксперты по звездам издания Stylecaster назвали три знака зодиака, которые сыграют свадьбу в 2022 году. Их счастью будут завидовать многие.
Водолей
2022 год полон испытаний для представителей этого знака в профессиональной сфере, но в любви все будет отлично. Они могут встретить именно того человека, который им нужен, и официально оформить отношения к концу года.
Водолеи почувствуют эмоциональный комфорт, но им нельзя забывать о том, что отношения - это работа, и ииногда нужно идти на уступки, совершенствоваться, принимать недостатки партнера и двигаться дальше.
Стрелец
Рожденные под этим знаком могут заключить брак, ведь будут уверены в своем выборе. Стрельцы без колебаний пойдут под венец, и с партнером будет полное взаимопонимание. Астрологи говорят, что уроженцам этого знака будут завидовать многие, ведь счастье не будет покидать их.
Весы
Уроженцы этого знака действительно почувствуют, что встретили своего человека, с которым захотят провести всю оставшеюся жизнь. Могут быть незначительные конфликты, но они быстро разрешаться.
Весам нужно научиться принимать то, что мир неидеальный, иначе мелких ссор в отношениях не избежать. Уроженцы знака стремятся достичь максимального комфорта в жизни, но им нужно научиться хоть иногда расслабляться и забывать о проблемах.
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