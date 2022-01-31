Три знака зодиака столкнутся со сложностями: гороскоп на 31 января – 6 февраля

Тельцы на этой неделе могут чувствовать усталость и тревогу, а Весы уединятся, чтобы привести в порядок мысли. Рыбы же могут стать жертвой мошенников.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро. Подробнее о знаках зодиака, которые столкнутся с проблемами 31 января – 6 февраля, читайте дальше.

Телец

Есть определенное чувство усталости, вы будто никогда не отдыхаете и никак не можете набраться сил, ведь слишком много энергии тратите на разные страхи и тревоги. И с этим нужно что-то делать, например, не смотреть новостей и не общаться с паникерами.

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Весы

Эту неделю вы можете провести максимально уединившись – то ли так сложится, то ли вы сами сознательно стремитесь к одиночеству, но вам сейчас нужна эта тишина и пауза, возможно, для того, чтобы привести свои мысли в порядок.

Рыбы

Какие-то злоумышленники разевают рот на ваше добро. И на этой неделе вам может не повезти оказаться не в том месте и не в то время и стать жертвой ограбления или разных мошеннических схем.

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