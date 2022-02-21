Три знака зодиака столкнутся со сложностями: гороскоп на 21-27 февраля

Львы на этой неделе могут совершить ошибки и разочароваться, а Стрельцы будут бездействовать. Козероги же будут убегать от неприятностей и бороться с провокаторами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 21-27 февраля. Подробнее о трех знаках зодиака, которые столкнутся с проблемами, читайте дальше.

Лев

Вы будете слишком спешить, а это не идет на пользу делу и приводит к ошибкам и разочарованиям, ведь из-за спешки вы не учитываете важные факторы и допускаете ошибки, которые потом довольно трудно будет исправить.

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Стрелец

Пока вы не видите каких-либо прояснений в сложившейся ситуации, жизнь кажется непредсказуемой, окружение - опасным, нет никакого понимания, как дальше действовать, и от этого вы больше сидите в ожидании, чем что-то делаете.

Козерог

Неделя будет напряженной и даже тревожной, вы не можете расслабиться, будто окружены врагами, убегаете от разного рода неприятностей, разоблачаете обманы, боретесь с злодеями и провокаторами.

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