Три знака зодиака станут участниками конфликтов: будут ссоры в семье и на работе

В ближайшие дни представители трех знаков зодиака ощутят негативную энергию Сатурна, находящегося в знаке Рыб. Это приведет к обострению конфликтов с коллегами, родными и друзьями.

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По словам астрологов, ретроградный Меркурий в Тельце принесет новые испытания. Но все к лучшему – после сложного периода Львы, Весы и Рыбы смогут лучше разобраться в себе и переосмыслить отношения с окружающими людьми.

Лев

Для Львов наступит период вызовов. Вы не сможете легко справиться с растущим раздражением. Начало весны было для вас действительно "звездным" временем – вы добились успехов в карьере, имели профессиональный рост и получили поощрение от руководства.

Но вторая половина марта принесет недоразумение. Некоторые люди могут считать, что именно благодаря им, а не своему упорному труду, к вам пришел успех. Вы почувствуете попытки унизить вас. Пока вы будете слишком сосредоточены на работе, кто-то порадует свое эго и использует ваши достижения в своих целях. Лев – не тот знак, который будет молчать в ответ на несправедливость.

Весы

Для дружелюбных миротворцев тоже наступил конфликтный период. Вы бескорыстны и отзывчивы, готовы со всей преданностью и добротой помогать окружающим.

Вам кажется, что все ценят вас за благородные и героические поступки, но, к сожалению, это не всегда так. В несовершенной жизни некоторые люди зайдут слишком далеко и воспользуются вашей добротой в своих корыстных целях. Они будут вмешиваться в вашу личную жизнь и просить об услугах, превышающих ваши возможности. И, не получив желаемого, будут "выпивать" из вас всю энергию.

Астрологи советуют отдохнуть, замедлиться и не перестать чувствовать себя во всем виноватыми. Сделайте перерыв, уделите внимание здоровью.

Рыбы

Не следует воспринимать конфликты слишком близко к сердцу, это может даже подорвать ваше здоровье. Вы искренни, внимательны и участливы, поэтому ожидаете, что окружение будет отвечать добром на сделанное вами добро. Это не всегда так.

Вам нужно взять паузу и провести время наедине с собой. Неблагоприятный период не продлится долго. Светлые дни вернутся и принесут вам радость и оптимизм.

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