Три знака зодиака скоро получат приятные новости: кому повезет. Гороскоп

Неделя начинается с того, что Луна войдет в знак Девы, поощряя уделить внимание полезным привычкам, здоровью и ежедневным ритуалам. Звезды советуют обязательно прислушиваться к потребностям организма.

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Полнолуние в Льве прошло, поэтому астрологи предсказывают снижение напряжения и эмоциональности. Три счастливых знака зодиака будут иметь лучшую неделю с 6 по 12 февраля.

Телец

Если вы с нетерпением ждали удобного времени, чтобы начать воплощать мечты и проекты в реальность – это время пришло. Астрологи говорят, что сочетание Меркурия и Нептуна в секстиле активирует ваше самопознание. Неделя удачна для планирования, разработки стратегий и прогнозирования будущего. Финансовые вложения принесут прибыль. Удачное время, чтобы заняться предпринимательской деятельностью.

Период также очень благоприятен для побед в личной жизни. Возможны онлайн-знакомства и многообещающие свидания.

Дева

Луна войдет в ваш знак 6 февраля. Вы почувствуете энергичность, уверенность и готовность к чему-нибудь новому. Будьте открыты для общения, коммуникации и интересных идей. Окружение может помочь достичь желаемого успеха.

Это очень гармоничное время для любых начинаний: от заключения договорных соглашений до новых знакомств. Неделя благоприятна для расширения горизонтов.

Козерог

Козерогам звезды советуют не упускать шансы. Будьте настойчивы и уверены, малейшие трудности не должны вас сломать, ведь впереди – успех и признание.

Поддержите родных и друзей, окружите их заботой и любовью. Они очень нуждаются в вашей помощи. В целом неделя пройдет благоприятно по карьерным и финансовым делам. Доходы увеличатся.

С 8 февраля придет удачный период для перемен в личной жизни. Есть вероятность встретить особого человека, который надолго войдет в вашу жизнь и подарит ощущение счастья.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки зодиака будут иметь "черную полосу" в жизни до конца февраля.

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