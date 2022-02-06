Три знака зодиака считают самыми ленивыми: они не хотят трудиться

Лень мешает достижению больших успехов и становится препятствием для карьерного роста. Кроме того, может стать причиной недопонимания в паре, ведь не всем по душе малоактивный образ жизни.

Эксперты по звездам издания Еlespectador назвали три знака зодиака, которых считают самыми ленивыми. Они совсем не хотят трудиться.

Рыбы

Уроженцы этого знака любят поспать и в некоторых случаях делают это, чтобы "спрятаться" от реальности. Им необходимо как минимум 8-10 часов сна. Однако и после Рыбы не будут особо готовыми к работе, поэтому чаще всего они ищут занятость со свободным графиком. В быту они тоже не особо заботятся о чистоте, что может раздражать их близких.

Видео дня

Дева

Представители этого знака склонны к лени, хотя и перфекционисты. Просто иногда они считают, что лучше не делать совсем ничего, чем сделать что-то плохо. Уроженцы этого знака очень чувствительны и обращают внимание на мелочи. Они часто страдают от бессонницы по ночам, что снижает продуктивность их работы.

Лев

Хотя рожденные под этим знаком часто добиваются признания на работе, на самом деле они ленивы. Львы стараются переложить свои обязанности на других, и делают это достаточно ловко. Они обожают отдыхать, при этом выбирают пассивный, а не активный отдых. Времяпровождение в горах, где нужно преодолевать препятствия, - точно не для них.

Как сообщал OBOZREVATEL: