Три знака зодиака 'потрясет' на этой неделе: кому гороскоп предвещает неприятности

Полнолуние позади и на спадающей Луне трем знакам зодиакам нужно готовиться к неприятностям. Ситуация на небе складывается таким образом, что им придется следить за своими словами и действиями, чтобы не навредить себе, не привести к ухудшению ситуации и потерям.

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Астрологи рассказали, каким знакам больше всех не повезет на этой неделе. И как смягчить турбулентность в своей жизни.

Близнецы

Вы можете стать неприятно чувствительными к интригам и сплетням на работе. Звезды советуют вам установить четкие границы и не участвовать в этих теневых процессах, побуждающих вашего внутреннего критика к словам и действиям. Вам придется искать баланс между своими эмоциями и публичным самовыражением. А также между рабочим и личным. Без определенных уступок не обойтись, приготовьтесь к этому.

Весы

Количество свалившихся на вас дел может быть ошеломительным. У вас может появиться чувство растерянности и вялости. Не игнорируйте этот сигнал. Остановитесь, сделайте вдох и приступайте к работе, не привязываясь к конкретному результату. С 10 февраля ваши чувства и мысли могут обратиться к вашим домашним делам. Вероятно, придется провести несколько важных и не очень лёгких или приятных разговоров.

Водолей

Вы подвергаете сомнению какие-то важные договоренности, в том числе документальные, а также возможно избегаете важного разговора с кем-то из своих близких и ищете поводов отложить его. Честно признайтесь себе в этом. Вас может угнетать чувство долга перед человеком, с которым у вас есть определенная связь, или даже учреждением. Но подумайте, честны ли вы, когда предлагаете им свою лояльность, или просто выражаете сочувствие. К концу недели вас, вероятно, ждут несколько трудных разговоров. Но необходимая правда принесет вам облегчение.

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