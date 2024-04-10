Три знака зодиака получат важное предупреждение 10 апреля: кому следует быть внимательным

Астрологические прогнозы помогают получить ценные подсказки. Космическое выравнивание Марса, Сатурна и Урана 10 апреля могут отвлекать от важных аспектов. Именно в среду три знака зодиака безотчетно решат отвести взгляды от предупредительных знаков и выбрать неправильную дорогу.

Астрологи говорят, что особенно осторожными следует быть Тельцам, Девам и Рыбам. Урок состоит в том, что следует доверять интуиции, прислушиваться к внутреннему голосу. Предупредительный знак не обязательно означает крушение, но если вы обратите на него внимание, то сможете избежать определенных неприятностей в будущем.

Телец

Вы всегда все тщательно просчитываете и больше всего цените стабильность. Вы настойчивы и осторожны, поэтому последнее, что бы вы хотели услышать в свой адрес, это предостерегающее: "А я тебе говорил(а)". Однако у вас есть все шансы оказаться в невыигрышном положении, если в среду не прислушиваетесь к советам.

Правда заключается в том, что вы могли предсказать такое развитие событий, но почему-то не приняли его во внимание. Вы увидели знаки предупреждения и проигнорировали их. Во время этого дневного транзита Марс-Сатурн-Уран вы согласитесь, что больше нет времени игнорировать то, что является очевидным. Вероятны ссоры и недоразумения с партнером. Возможно, даже дойдет до ультиматумов.

Дева

Вы полностью осознаете, в какую ситуацию попали и ни о чем не жалеете. И даже если вы совсем не удовлетворены своим выбором, вы будете всячески игнорировать предупредительные знаки. Вы будете ходить вокруг да около, упрямо не замечая очевидного.

Никому не нужен этот самообман. От природы вы реалисты. Хотя вы полностью понимаете, что в какой-то момент проигнорировали предупредительные знаки, вы не готовы откровенно признать свои ошибки. Транзит Марс-Сатурн-Уран 10 апреля заставит вас почувствовать необходимость постоянно что-либо доказывать. Вероятно, кто-то откроет вам глаза на вашего партнера, но вы опять-таки упорно не захотите этого замечать.

Рыбы

Когда вы понимаете, что в какой-то момент своей жизни сознательно игнорировали тревожные знаки, относящиеся к характеру вашего романтического партнера, вы воспримете это спокойно. Вам не захочется конфликтов или выяснений отношений. Вы действительно знаете, что совершили ошибку, но не собираетесь отчаиваться. Лучше подумать, можно ли исправить ситуацию.

В этот день вы будете искать альтернативы. Вы готовы переждать период эмоционального осознания, чтобы потом принять решение. Во время транзита Марс-Сатурн-Уран вы увидите, что вы одновременно расслаблены и готовы к бою. Да, вы знаете, что совершили ошибку, но это не то событие, которое изменит жизнь. Все еще можно поправить.

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