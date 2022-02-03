Три знака зодиака получат деньги: гороскоп на 3 февраля

Скорпионы получат финансовые результаты своего напряженного труда, Овны – деньги за дополнительную деятельность, а Девы смогут с радостью потратить прибыль, например, купить себе какую-нибудь ценную вещь. У Козерогов же появится повод встретиться с друзьями и развлечься.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 3 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Прекрасные перспективы получить хорошие деньги за какую-то дополнительную деятельность, например, можете что-то лишнее продать, заработать какую-то премию, или даже кто-то раскошелится и просто так вам переплатит, например, увеличит гонорар.

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Телец

Вы сегодня занимаетесь разными неотложными делами, и, как выясняется, то, что вы откладывали, сегодня нужно решить немедленно. Так что вам приходится брать ноги в руки и бегать в поисках решений.

Близнецы

Какой-то очень тихий сегодня день, когда почти ничего вокруг не происходит и у вас есть возможность немного перевести дух. И вам это нравится, потому что за эту активную неделю вы уже успели устать.

Рак

Будет повод порадоваться жизни и даже что-то отметить, к примеру, придумать какой-нибудь праздник, ли присоединиться к тем, кто что-то празднует, так сказать, примазаться к чьей-то радости. Впрочем, все вам будут очень рады.

Лев

Как бы вам сегодня ни хотелось позволить себе какую-нибудь роскошь, будете вынуждены снизить свои аппетиты, поскольку окажется, что вы уже давно превысили все свои лимиты, и даже залезли в долги.

Дева

Пришло время наслаждаться деньгами и всем, что они приносят. То есть именно сегодня вы можете купить какую-то ценную вещь, о которой давно мечтали или оплатить услуги, билеты, отдых.

Весы

Приятными и содержательными будут контакты. Вы окружены очень положительными людьми, которые проявляют к вам подлинный интерес, и сегодня вы буквально купаетесь в этих волнах любви и интереса к вашей персоне.

Скорпион

Наконец-то вы получаете финансовые результаты вашего длительного и напряженного труда. А это значит, что вы работали не зря, как думали, и уже сегодня можете считать прибыль и планировать большие покупки.

Стрелец

Приходит понимание, что вам нужны новые знания или навыки, и вы будете искать учителя или наставника, который бы вас всему этому научил. И не обязательно это должен быть кто-то постарше и опытнее. Возможно, вам подойдет гуру, который значительно младше вас.

Козерог

Повеселитесь сегодня как следует, ведь у вас будет повод встретиться с друзьями и подругами и развлечься. И пусть не будет для этого какого-нибудь особого повода, вам сейчас очень важно даже просто пообщаться.

Водолей

Вся ваша активность сегодня будет сосредоточена вокруг противостояния с коллегами или конкурентами, вам не сидится спокойно, потому что кто-то пытается вам вставлять палки в колеса.

Рыбы

Как-то вам грустно и одиноко сегодня, все привычные занятия уже надоели. Хочется просто сидеть, уставившись в одну точку. Поэтому не удивительно, что вас будет тянуть на разные тупые компьютерные игры, а работу всю вы перенесете на завтра.

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