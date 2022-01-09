Три знака зодиака отличаются 'взрывным' характером: могут устроить скандал из-за мелочи

Некоторые люди не умеют справляться со своими негативными эмоциями и могут в этом состоянии задеть чувства других. Они склонны к гневу и ярости.

Эксперты по звездам издания Quenoticias определили три знака зодиака, которые отличаются "взрывным" характером. Их лучше не злить.

Овен

Взрывоопасные, нетерпеливые и импульсивные Овны могут наговорить много лишних слов собеседнику. В гневе они думают только о себе и могут отомстить обидчику.

Вспыльчивый характер может стать серьезной проблемой в построении долгосрочных отношений. Овнам нужно научиться держать эмоции под контролем и сначала думать, а потом говорить, иначе конфликтов избежать не удастся.

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Скорпион

Уроженцы этого знака ненавидят предательство и злоупотребление доверием. Скорпионы не забывают оскорбления и не прощают боль, которую им причинил оппонент. Они обязательно отомстят врагу.

Скорпионы не умеют отпускают прошлое, что мешает им жить настоящим. Уроженцы знака могут устроить скандал из-за мелочи, испортить отношения с близкими, но не сделают ничего, чтобы признать свою ошибку и уладить конфликт.

Близнецы

Обычно представители этого знака спокойны и дипломатичны, но это только на первый взгяд. Если чье-то слово заденет их, они устроят большой скандал, но на этом не ограничатся, затаив обиду. Уроженцы знака помнят все до мелочей и могут припомнить обидные слова, сказанные им, даже спустя года.

Близнецам трудно простроить гармоничные отношения, поскольку "двойственность" их характера вводит других людей в заблуждение. Уроженцы знака вспыльчивы, не умеют держать себя в руках, что особенно проявляется в трудных жизненных обстоятельствах.

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