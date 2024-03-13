Три знака зодиака откроют в себе суперсилы до 17 марта 2024 года

Период с 13 по 17 марта принесет некоторые испытания, однако трудности станут важным толчком на пути к успеху. Это будет как вдохновение, прилив сил или внезапное прозрение. В течение третьей недели марта произойдет что-то очень серьезное, и придется преодолевать трудности способами, граничащими с "суперсилами".

Астрологи говорят, что лунная энергия этого периода поможет трем знакам найти новые способы преодоления старых препятствий. Некоторые вещи будут казаться лишь бессмысленной тратой времени, поэтому придется сосредоточиться на подлинных ценностях.

Овен

От природы упрямы и настойчивы, вы всегда готовы противостоять всем вызовам, попутно разрабатывая решительный план, как удачно обойти препятствия. Однако в течение недели вы увидите, что некоторые ситуации происходят не по плану и невозможно спрогнозировать все нюансы развития событий.

Ваша единственная цель – это успех. Это трудная задача, поэтому для такой сильной личности, как вы, вполне естественно постоянно находиться в состоянии конкуренции, даже с теми, кто имеет властные позиции. Вы обойдете все "нет", которые встретятся на вашем пути на этой неделе. Транзит Сатурна в Рыбах поможет извлечь важные уроки.

Весы

Когда вы видите большую табличку с надписью "вход запрещен", первое, что вы хотите сделать, конечно же, войти – такова уж ваша натура. Хотя это не всегда приводит к чему-то хорошему, на этой неделе вы получите важные подсказки. Если кто-то говорит, что ваше намерение неосуществимо, это вовсе не значит, что от него следует сразу отказываться. Настойчивость окупится сторицей.

Энергия Плутона поможет преодолеть препятствия, вы приложите все усилия, чтобы обойти трудности на нелегком пути. Все или ничего – сейчас вы не готовы получить посредственные результаты. Вы стремитесь к лидерству и признанию, так что будете настойчиво и преданно идти к своей цели.

Стрелец

Неделя принесет кульминацию определенному жизненному этапу. Вас ждут глубинные трансформации и исцеления. То, что раньше было серьезным препятствием, сейчас покажется простой мелочью. Вы готовы рискнуть и приложить усилия для достижения мечты.

Вы потратили много времени на размышления, однако все было не зря – вы научились справляться со стрессом, тревогой и давлением. Настало время для решительной и упорной работы. Вы наконец-то взяли ситуацию в свои руки и готовы нести ответственность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что весеннее равноденствие принесет каждому знаку зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.