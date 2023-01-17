Три знака зодиака окажутся под давлением, их ждут изменения: гороскоп

Несмотря на то, что период ретроградности Меркурия подходит к завершению и уже 18 января можно будет выдохнуть с облегчением, не всем звезды предвещают хорошую неделю. Три знака зодиака столкнутся с неожиданными трудностями.

Видео дня

Астрологи составили гороскоп на ближайшие дни и назвали, кому не повезет. И что можно сделать, чтобы избежать последствий.

Телец

В начале недели ждите разногласий со своим партнером. При этом это может быть как ваша вторая половинка, так и партнер по работе. Возможно, вам нужно будет остаться наедине, чтобы обсудить важные вопросы, но шансов на это у вас будет немного. После 18 января у вас начнется период переоценки ценностей, и это может показаться вам тревожным звоночком. Особенно если вы не планировали рисковать или что-то кардинально менять в ближайшее время. Звезды советуют вам быть максимально честными с собой, особенно когда дело доходит до денег, ценностей и любви к жизни.

Лев

Сейчас вы чувствуете себя очень эмоционально, но звезды требуют все-таки проявлять осмотрительность. Особенно в начале недели, когда для вас существует повышенный риск конфликтов, в частности из-за вашего понимания собственной свободы, которое может не совпадать с представлениями окружающих. После 20 января готовьтесь к периоду, когда вам придется идти на компромиссы в поисках гармонии.

Скорпион

Вам может понадобиться больше личного пространства, чего будет непросто достичь в нынешних обстоятельствах. Поэтому вы находитесь под угрозой конфликтов с близкими. Также звезды предвещают период озарений и личных откровений, которые не всегда будет просто принять, поэтому будьте готовы в любой момент остановиться и сосредоточиться на себе и своих ощущениях, чтобы не потерять землю под ногами. С 20 января у вас может появиться желание погрузиться в собственные мысли – не слишком противьтесь ему. К примеру, займитесь домашними делами, чтобы побыть наедине с собой, звезды этому также будут способствовать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков февраль 2023 должен стать удачным в финансовом плане.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.