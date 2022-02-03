Три знака зодиака обожают спорт: им нравится преодолевать трудности

Энергия каждого астрологического знака различна. Для некоторых ничто не сравнится с комфортом кресла и книгой. Для других занятия спортом и уход за телом являются приоритетом.

Желание превосходить себя, принимать вызовы и напрягаться - свойственны для некоторых знаков зодиака, говорят астрологи Сosmopolitan.fr. Узнайте, кто самый спортивный.

Овен

Овны отличаются энергичностью. Они всегда готовы к новым впечатлениям, приключениям и нуждаются в физических упражнениях. Среди самых спортивных астрологических знаков Овен находится на вершине списка. Люди этого знака спринтеры, а не марафонецы. Они также также отличаются особой смелостью и любят бросать себе вызов.

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Лев

Львы проявят себя в полной мере, когда дело доходит до спорта: им нравится заботиться о себе, своем теле и превосходить самих себя. Соревнуясь с другими людьми или с самими собой, они стремятся побить рекорды.

Стрелец

У Стрельцов спорт должен сочетаться с удовольствием. Представители этого знака особенно любят развлечения и занятия спортом на открытом воздухе, такие как езда на велосипеде, гребля или катание на лыжах. Они не представляют своей жизни без путешествий и активности, поэтому спорт для них - отличное время провождение.

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