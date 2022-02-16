Три знака зодиака обладают 'сверхъестественными' способностями: у них очень сильная интуиция

Некоторые люди могут буквально предугадывать, что произойдет в скором времени. Интуиция подсказывает им, какие решения правильные.

Эксперты по звездам издания Santeplusmag отметили три знака зодиака, которые обладают "сверхъестественными" способностями. У них очень сильная интуиция, которая помогает им в жизни.

Рак

Уроженцы этого знака способны "угадывать" мысли других людей. Раки очень чувствительны, и они быстро понимают, что хочет от них скрыть собеседник. Их практически нельзя обмануть, из-за чего часто говорят, что они обладают сверхъестественными способностями. Люди этого знака всегда защищают своих близких и подскажут, в каком направлении им двигаться.

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Рыбы

Рыбы сразу чувствуют энергию вокруг себя и могут сказать, если что-то не так. Они очень интуетивны, поэтому кажется, что витают где-то в другой реальности. Рыбы могут показаться трудными для понимания и загадочными, но в глубине души они очень добрые и всегда могут дать правильный совет.

Водолей

Рожденных под этим знаком часто считают самыми дальновидными людьми. Их интуиция помогает им использовать карьерные возможности, и им всегда удается выйти на первое место. Они окружают себя людьми, которые излучают только положительную энергию. Водолеи умеют предугадывать, как будут развиваться событиия, и чувтствуют истинные намерения собеседника.

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