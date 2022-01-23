Три знака зодиака могут впасть в депрессию зимой: им нужно взять себя в руки

Зимой люди более склонны к плохому настроению, апатии и сонливости. Одни ощущают сезонное расстройство в полной тяжести, а другие - лишь легкие симптомы.

Эксперты по звездам издания Еlitedaily определили три знака зодиака, которые могут впасть в депрессию зимой. Им нужно взять себя в руки.

Близнецы

Уроженцы этого знака будут прислушиваться к своим собственным ощущениям и заботиться о том, что другие думают о них. Это может спровоцировать длительную депрессию. Уроженцам знака нужно больше отдыхать и научиться "отпускать" негативные эмоции.

Рак

Представители этого знака займутся самоанализом и обратят внимание на их отношения с близкими. Они обнаружат проблему, которая мешает им найти общий язык в семье. Это может вызвать вслеск негативных эмоций и повлечь за собой депрессию. Ракам нужно взять себя в руки и заняться решением проблем - это поможет обрести внутреннюю гармонию и спокойствие.

Видео дня

Водолей

Уроженцам этого знака будет сложно сдержать свои обещания и посвятить время личному росту. Их старые негативные привычки окажутся большой проблемой на пути к успеху. Зимой Водолеи могут впасть в депрессию, но уже весной дела наладятся.

Как сообщал OBOZREVATEL: