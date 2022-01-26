Три знака зодиака 'излучают' негативную энергетику: рядом с ними быть тяжело

Некоторые люди буквально "излучают" негативную энергетику – они часто жалуются на проблемы, страдают от депрессии и способны вгонять в уныние других. Это может быть связано с влиянием зодиакальных созвездий.

Астрологи издания Supereva назвали три знака зодиака, которые отличаются негативным мышлением. Быть рядом с ними очень тяжело.

Рак

Чувствительные Раки слишком близко берут все к сердцу. Они переживают и страдают даже из-за мелочей и постоянно жалуются другим на проблемы. Рядом с ними близким людям трудно чувствовать себя счастливыми. Раки часто впадают в депрессию, поскольку не умеют справляться со своими эмоциями.

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Рыбы

Уроженцы этого знака часто разочаровываются в людях, которые их окружают, и работе, которую выбрали. Они мечтают об идеальном мире и малейшие проблемы вызывают у них панику. Они везде видят опасность и заговоры, из-за чего им трудно строить отношения с другими людьми.

Весы

Пессимистичные Весы могут казаться спокойными, сосредоточенными и рациональными людьми, но это только на первый взгляд. Если что-то идет не так, они буквально "излучают" негатив. Чтобы чувствовать себя лучше, Весам нужно много внимания, что изматывает их близких.

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