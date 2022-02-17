Три знака зодиака 'излучают' негативную энергетику: их называют 'токсичными' людьми

Каждый человек, которого мы встречаем, излучает определенную энергию. Иногда после общения с кем-то возникает чувство умиротворения, а после разговора с другими наоборот - слабость, подавленность и злость.

Астрологи издания Santeplusmag выделили три знака зодиака, которые "излучают" негативную энергетику. Их часто называют "токсичными людьми".

Козерог

Прагматичные и трудолюбивые Козероги полностью руководствуются фактами. Они всегда имеют свое мнение и почти не поддаются влиянию. Люди этого знака слишком эгоистичные и подозревают всех вокруг. Они буквально "распространяют" негатив, люди с ними чувствуют себя напряженными и не могут расслабиться.

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Близнецы

Благодаря своему таланту к дипломатии Близнецам очень легко найти общий язык даже с совершенно незнакомыми людьми. При общении они бессознательно избавляются от своей негативной энергии и сильно влияют на своих собеседников. Им нравится много разговаривать и рассказывать все обо всех. Однако Близнецы быстро утомляют других и даже могут воспользоваться их слабостью в своих интересах.

Рыбы

Представители этого знака очень загадочные и достаточно замкнуты в себе. Такое поведение может показаться собеседнику безразличным и неуважительным. Они часто страдают от депрессии и думают, что все в мире против них. Рыбы не умеют видеть хорошее в жизни и предпочитают даже говорить только о плохом.

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