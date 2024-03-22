Три знака зодиака будут чувствовать себя авантюрно 22 марта: кому захочется приключений
Весна – время новых начинаний. Нет ничего удивительного в том, что в период расцвета природы многие испытывают желание перемен и приключений.
Астрологи говорят, что некоторым знакам уже невмоготу будет ждать. Рутина может быть утомительной, так что спонтанные решения или незапланированные путешествия точно пойдут на пользу.
Дева
Вы почувствуете сильное желание наконец-то осуществить давнюю мечту или хотя бы сделать шаг навстречу. Астрологи объясняют это влиянием Марса в Рыбах, ведь обычно вы не подвержены авантюрам. От природы вы последовательны и рациональны и больше всего цените стабильность, поэтому выход из зоны комфорта для вас – большой вызов.
Вы готовы думать о будущем. Вам не страшно проявить смелость и рисковать. Наступил действительно трансформационный период, и ощущение быстротечности момента заставит вас двигаться вперед, навстречу желанному и неизвестному.
Скорпион
Вы всегда готовы к переменам, особенно если ежедневная рутина слишком сильно затягивает вас в ностальгические настроения. Вы действительно умеете идти на риск и любите острые ощущения. Жажда перемен объясняется желанием получить удовольствие. Транзит Марса в Рыбах доставит много ярких эмоций.
У вас возникнет соблазн рискнуть всем в личной жизни. Здесь астрологи предостерегают: не делайте ничего необдуманного. Случайный флирт может иметь очень неожиданные последствия. Вам может показаться, что вы сидели вечность, просто ожидая подходящего момента, чтобы сделать что-то немного безумное.
Стрелец
Независимо от того, спонтанный ли это шаг с вашей стороны или то, что вы планировали годами, вы рискнете всем ради важной мечты. Вероятно, вы собираетесь ввязаться в нечто, требующее денег, времени и нервов. Особенно нервов. Вы хотите приключений, и это желание может быть несколько импульсивным. Риски, на которые вы идете, будут неоправданными с точки зрения семьи, партнера или друзей.
Никакой другой знак в зодиакальном кругу так не любит приключения и авантюры, как вы. Свобода необходима вам как воздух. Вы не хотите проводить жизнь, работая в офисе и сидя дома перед телевизором. Вероятно, авантюра будет иметь отношение к путешествиям в далекие страны или, по крайней мере, к переезду в другой город.
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