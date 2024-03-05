Три знака ждет тяжелый месяц: на кого в марте будут сыпаться проблемы

Март этого года обещает быть месяцем неожиданностей. И для трех знаков зодиака эти сюрпризы будут скорее неприятными.

Астрологи назвали эту тройку. Узнайте, есть ли среди них ваш и что вам следует делать, чтобы предотвратить неприятности.

Телец

Вам не повезет в карьере, семейной жизни и здоровье. На работе ваши усилия будут приносить совсем небольшое вознаграждение, хотя обстановка будет в целом приятной. Контакты с влиятельными людьми желаемого эффекта не принесут – опирайтесь только на себя. Вам следует обсудить свои планы на будущее с руководством. Помощи ищите у родственников. В семье отношения станут весьма натянутыми. Когда вы увидите, что напряжение нарастает, используйте свои навыки и такт, чтобы ослабить его. Отношения с партнером старайтесь сохранить, особенно если у вас есть дети. Приготовьтесь к тому, что апрель облегчения тоже не принесет. Следите за дисциплиной у младших членов семьи.

Чтобы легче пройти этот стрессовый месяц, полагайтесь на свою настойчивость. Сохраняйте спокойствие в рабочих вопросах – краха звезды вам не обещают. Не бойтесь проявлять инициативу – в долгосрочной перспективе она окупится.

Рак

Вам следует обратить внимание на свои финансы, образование и семейные отношения – звезды указывают на эти сферы как наиболее проблемные. Вам придется прилагать немало усилий для достижения своих целей и успех при этом не гарантирован. Отношения с коллегами и деловыми партнерами будут запутанными. Мало шансов на успех будут иметь также заявки на дополнительное финансирование. Раки, получающие образование, ощутят выгорание и усталость. Ваши усилия перестанут приносить результат и это отразится на оценках. Тем, кто готовится к экзаменам, следует обратиться за помощью к репетиторам. Если сейчас вы отдадите приоритет улучшению своих результатов, остальное подтянется само собой. В семейных делах может наметиться конфликт поколений. Не дайте ему разгореться – проявите эмпатию и поддержку всех сторон. При этом не забывайте заботиться о своем здоровье. Стресс может его заметно подорвать. Своевременно обращайтесь к врачу.

Что вам поможет преодолеть все трудности, так это ваша интуиция. Занимайтесь творческими видами деятельности. Важнейшие дела планируйте на период полнолуния.

Стрелец

Обратите внимание на свою любовную и профессиональную жизнь – проблемы ожидаются именно так. Вы можете сильно поссориться со своим партнером из-за друга или начать конфликтовать из-за ревности. Будьте осторожны к чувствам друг друга. Особенно опасными будут первые три недели марта, дальше ситуация начнет выравниваться. И одинокие Стрельцы даже смогут встретить свою любовь. На работе от вас могут потребовать больше, чем вы готовы дать. Это будет вызывать у вас стресс. Но проявленную преданность оценит начальство, поэтому не сдавайтесь. Вы можете произвести неизгладимое впечатление на окружающих и послужить образцом для подражания тем, кто впервые работает в вашей компании.

Чтобы не сломаться под давлением проблем, постарайтесь сохранять оптимизм. Его источник ищите в друзьях и родных. Будьте смелыми и прогрессивными, рискуйте и наслаждайтесь жизнью.

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