Три знака ждет напряженная неделя: кому придется понервничать

В начале недели Луна будет проходить через знак Близнецов, акцентируя внимание на коммуникации, общении и решении важных вопросов. Изменения придут неожиданно.

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Астрологи говорят, что с 3 февраля следует ожидать неожиданных новостей, объясняя это нестабильным квадратом между Солнцем и Ураном. Тельцы будут в центре событий на работе, Козероги будут страдать от перегрузки, а Водолеям придется выбирать между собственными желаниями и потребностями партнера.

Телец

Тельцам звезды прогнозируют напряженную неделю. Вы будете в центре ажиотажа. У вас может не остаться иного выбора, кроме как покинуть зону комфорта и приступить к работе.

3 февраля Солнце столкнется с непокорным Ураном в вашем знаке, создавая диссонанс. Вам захочется одиночества, переоценки, переосмысления.

Однако не следует отказываться от дружбы и расширения связей. Полная Луна 5 февраля будет способствовать самовыражению и новым впечатлениям.

Козерог

Козерогов ждет невероятно насыщенная неделя. Решайте дела шаг за шагом и тщательно планируйте работу. Вы будете стремиться к стабильности и уверенности.

Не ждите слишком много и просто занимайтесь ежедневной рутиной. Астрологи говорят, что этот период не очень удачен для инвестиций.

Вы будете чувствовать неуверенность из-за разрыва между своей зоной комфорта и необходимостью участия в социальной жизни. Возможно, даже придется попрощаться с надуманными идеалами.

Водолей

Может показаться, что на этой неделе вас проверяют. В начале февраля будут напряженные моменты на работе. Несмотря на ваш блестящий интеллект и неординарные личные качества, ваше упрямство может сыграть неприятную роль в карьерном плане.

2 февраля лучше всего плыть по течению и не провоцировать конфликты или споры. Вероятны неожиданные открытия и интуитивные откровения.

Звезды поощрят поразмыслить о динамике ваших отношений. Вы будете выбирать между собственными желаниями и прихотями партнера.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на полную Луну в феврале.

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