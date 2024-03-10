Три знака выдохнут с облегчением, когда новолуние войдет в Рыбы: кого ждет откровение

Новолуние в знаке Рыб 10 марта будет переломным моментом. Это период паузы для размышлений перед судьбоносными решениями, от которых будет зависеть дальнейшее будущее. Новолуние является символом нового начала, побуждая прислушиваться к подсознанию и принять изменения. В духовном плане этот аспект приглашает нас углубиться внутрь и подумать о назначенном пути.

Астрологи говорят, что в марте планета Нептун и новолуние в Рыбах создадут мощный космический альянс, который соединит наши стремления с самыми смелыми мечтами. Однако в связи с влиянием Сатурна и Солнца прагматические силы реальности могут наложить ограничения на стратегическое видение. Используйте это время, чтобы развить проницательность и мудрость.

Овен

После затяжной и меланхолической зимы вы наконец-то проснетесь и испытаете желание самоутверждаться. Будьте осторожны и избегайте импульсивных решений. Новолуние в Рыбах – это время осознать внутренние ценности и установить цели, которые искренне отражают ваши стремления.

Следующий судьбоносный момент наступит во время солнечного затмения в знаке Овна 8 апреля 2024 года. Это период глубочайших личных конфигураций. Используйте эту космическую энергию, чтобы переоценить ваши романтические связи, поскольку Вселенная ведет вас к более глубокому пониманию ценностей и желаний.

Дева

Вы стоите на пороге принятия больших решений. Этот новолуние в знаке Рыб является последним лунным периодом перед астрологическим новым годом, который означает удачное время для завершения циклов, решения затяжных дел и достижения окончательных выводов.

Все зависит от вашей готовности. Попрощайтесь со старыми моделями поведения, не будьте жертвами и не разрешайте никому вами манипулировать.

Весы

Приготовьтесь к путешествию в глубины вашего подсознания, поскольку новолуние в Рыбах будет освещать ваши скрытые аспекты личности. Важно забыть о постоянной неуверенности в себе или в отношениях. Вам нужно стать на путь перемен, которые в конце концов раскроют вашу истинную цель в жизни.

Этот астрологический период закладывает основу для откровений. Воспользуйтесь возможностью, чтобы перезарядиться и набраться сил, поскольку приближается сезон затмений, что принесет потенциал для глубоких перемен.

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