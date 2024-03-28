Три знака могут разойтись с любимыми в конце марта: чья жизнь изменится

Эта неделя, которая проходит в коридоре между затемнениями, поставит под угрозу отношения представителей некоторых знаков зодиака. Бояться этого не стоит, потому что часто лучше отпустить то, что больше не работает.

Но подготовиться к такому серьезному событию следует. Поэтому астрологи назвали три знака, представители которых могут разорвать отношения уже в ближайшие дни. Луна в оппозиции к Меркурию подтолкнет к этому шагу. Сделать его нужно будет со всем уважением к партнеру. Читайте дальше, чтобы узнать, пора ли вам двигаться дальше.

Овен

У вас было достаточно времени, чтобы все обдумать. Если ваше окончательное решение состоит в том, чтобы прекратить отношения, в которых вы находитесь, то вы скорее всего знаете, что делаете. Да, вы склонны к импульсивному поведению, но не в этот раз. Решение назревало в вашей голове уже несколько недель, и теперь вы готовы сделать решающий шаг.

Не корите себя, что ничего не получилось. Вы сделали все, чтобы заставить эти отношения работать. Но взрослый подход – это не сидеть и ждать, пока все окончательно развалится, а самостоятельно выйти из тупиковой ситуации. Пусть это не очень радостно и приятно, но нужно. Ваш врожденный оптимизм подскажет вам выход. Просто пора перевернуть страницу и стать на новый путь.

Лев

Вы долго пытались не дать отношениям завершиться, но сейчас хотите, чтобы это произошло как можно быстрее. Ваши отношения больше не могут продолжаться, и вы предпочитаете, чтобы они закончились по вашей воле, чем продолжались благодаря тому, что вы закрываете глаза на очевидное. Когда-то вы гордились этим романом, но те времена прошли.

Эта неделя принесет вам силы и смелость для прекращения этих отношений. Вы можете испытывать опасения по поводу будущего, но одно можно сказать наверняка: вам не хочется застрять в этих отношениях, как в ловушке.

Стрелец

Ваши отношения стали для вас обузой, которая мешает двигаться вперед. А сейчас у вас самое время для прогресса и достижений. Вы не ожидали такого всплеска умственного и эмоционального роста. Но когда процесс запустился, вы чувствуете, что обязаны честно взглянуть на происходящее в вашей личной жизни.

Если вы будете абсолютно честны с собой в этом вопросе, вы обнаружите, что то, чем вы сейчас занимаетесь, далеко от того, чего вы хотите. Ваш партнер пытается быть вам опорой, но не успевает за вами. Вы встретились так давно, и вы оба изменились так, как никто из вас не мог предсказать. Пора разделиться и найти новые пути. Постарайтесь сделать это с любовью друг к другу.

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