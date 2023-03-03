Три знака будут иметь невероятный успех в марте: кто среди избранных

С первых дней астрологи прочат новые небесные транзиты. Юпитер и Венера в Овне, Солнце в Рыбах, полной Луной в Деве и Плутон в Водолее принесут неожиданный, но заслуженный успех некоторым знакам зодиака.

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По словам астрологов, конец сезона Водолея ознаменуется очень особой энергетикой, что будет способствовать достижению целей. Овны, Близнецы и Девы будут настоящими счастливчиками марта.

Овен

Март обещает быть наиболее благоприятным месяцем года во всех аспектах жизни. С началом сезона Рыб наступит период невероятной удачи, и это вполне может доставить вам приятные сюрпризы. Вы можете добиться значительных результатов на работе и получить большую прибыль.

Если вы чувствуете профессиональное выгорание, выделите несколько дней для отдыха, а затем с новыми силами приступайте к работе. В этот период звезды прочат воплощение очень важной мечты, касающейся денег.

В личной жизни тоже будут неожиданные подарки. Вы будете чувствовать себя наполненными и счастливыми. Но не следует принимать импульсивные решения.

Близнецы

Близнецам весна принесет удачу, но важно не закрываться в своем панцире. Чтобы почувствовать себя счастливыми, вам нужно заручиться поддержкой семьи, коллег, друзей или единомышленников.

Уверенно идите к своей цели и не обращайте внимание на недоброжелателей. Вы действительно сможете добиться карьерных высот, если очень постараетесь.

С 7 марта (период полной Луны в знаке Девы) вы наконец-то сможете воспользоваться возможностями и принять интересные предложения.

Дева

Если вы давно ищете работу или хотите сменить должность – следует активизировать поиски в марте. Вам могут предложить интересные проекты, возможно даже в новой для вас сфере. Не бойтесь рисковать.

Отпустите страхи, обиды и все эмоциональные блокировки, мешавшие двигаться вам вперед, к своей главной цели. Весной вы получите шанс на спокойную, счастливую и стабильную жизнь.

Не следует отчаиваться, если дела не будут идти на лад и не позволяйте переживаниям и страхам перед неизвестным вас остановить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что переход Солнца в знак Рыб всегда вызывает чувство творчества и подъема. Весна будет многообещающей и благоприятной для новых начинаний для Львов, Стрельцов и Рыб.

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