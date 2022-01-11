Три самых 'токсичных' знака зодиака: манипулируют людьми и готовы на подлости

Нет идеального человека, который обладал бы лишь позитивными качествами. Но некоторые негативные черты мешают строить отношения.

Эксперты по звездам издания Lebonbon выделили три самых "токсичных" знака зодиака. Они манипулируют людьми и готовы на подлости.

Скорпион

Обидчивые Скорпионы жаждут мести и способны разрушить жизнь врага. Они не могут простить обиду и ничто не может их остановить. Они получают огромное удовольствие от мести.

Лев

Уроженцы этого знака всегда хотят быть правы и чувствовать свое превосходство. Кроме того, они без колебаний унижают других, чтобы самоутвердиться. Львы склонны проявлять нездоровую власть над другими, чтобы подчинить их.

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Близнецы

Разговорчивые Близнецы способны приспосабливаться к ситуациям и к людям. Их слова и чувства не всегда искренни. Они могут притворяться, что им интересно, и весело общаться с оппонентом ради личной выгоды.

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