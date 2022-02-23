Некоторые люди отличаются особой тревожностью и волнуются без причины. Это может повлечь за собой депрессию.

Эксперты по звездам издания Fabiosa назвали три самых суеверных знака зодиака. Они очень верят в приметы и боятся навлечь беду.

Рыбы

Загадочные Рыбы полагаются на свою интуицию, если им нужно принять какое-то решение. Они очень внимательны к деталям и цифрам и точно знают, какие дни в астрологии считаются неблагоприятными. Рыбы верят во все приметы и следят за фазами Луны.

Близнецы

Двойственность является существенной характеристикой этого знака. Близнецы хотят казаться смелыми и решительными, но на самом деле они верят во всем в приметы. И точно не будут планировать важные дела, если им дорогу перебежал черный кот. Иногда это мешает им достичь настоящего успеха.

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Скорпион

Уроженцы этого знака склонны думать, что их враги распространяют слухи за спиной. Эти подозрения возникают из-за их богатого воображения. Кроме того, Скорпионы уверены, что нужно знать все суеверия, ведь они очень боятся навлечь на себя беду.

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