Три самых склочных знака зодиака: могут устроить большой скандал и разорвать отношения
Некоторые люди очень эмоционально реагируют на все события в жизни. Любая мелочь может вывести их из себя и стать причиной скандала.
Астрологи издания Bigodino назвали три самых склочных знака зодиака, которые легко могут устроить ссору и разорвать отношения.
Рак
Уроженцы этого знака отличаются "взрывоопасным" характером – трудно спрогнозировать, как они отреагируют на неожиданную для них новость. Раки могут быть агрессивными и жестокими, если кто-то заденет их чувства. Люди этого знака готовы пойти по головам, чтобы добиться своего.
Близнецы
У представителей этого знака бывают резкие перепады настроения. Если Близнецы весело смеялись всего пять минут назад, они могут вдруг нахмуриться из-за "неверного" слова собеседника. Это может обернуться большим скандалом.
Весы
Уроженцы этого знака не умеют принимать решения и находятся в состоянии эмоциональной нестабильности. Они никак не могут определиться, чего хотят от жизни, что делает их нервными и раздражительными. Весы не умеют слушать других – их интересуют исключительно собственные чувства.
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