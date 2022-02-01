Три самых склочных знака зодиака: могут устроить большой скандал и разорвать отношения

Некоторые люди очень эмоционально реагируют на все события в жизни. Любая мелочь может вывести их из себя и стать причиной скандала.

Астрологи издания Bigodino назвали три самых склочных знака зодиака, которые легко могут устроить ссору и разорвать отношения.

Рак

Уроженцы этого знака отличаются "взрывоопасным" характером – трудно спрогнозировать, как они отреагируют на неожиданную для них новость. Раки могут быть агрессивными и жестокими, если кто-то заденет их чувства. Люди этого знака готовы пойти по головам, чтобы добиться своего.

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Близнецы

У представителей этого знака бывают резкие перепады настроения. Если Близнецы весело смеялись всего пять минут назад, они могут вдруг нахмуриться из-за "неверного" слова собеседника. Это может обернуться большим скандалом.

Весы

Уроженцы этого знака не умеют принимать решения и находятся в состоянии эмоциональной нестабильности. Они никак не могут определиться, чего хотят от жизни, что делает их нервными и раздражительными. Весы не умеют слушать других – их интересуют исключительно собственные чувства.

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