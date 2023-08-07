На щите монумента "Батькивщине-матери" уже возвышается Трезубец. Его фотографии на щите облетели ведущие мировые СМИ. Их увидели миллионы людей по всему миру. И символ начал работать в коллективном бессознательном человечества. Какие события это вызовет на мировой арене?

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Во-первых, Трезубец полностью повторяет Сокола в его движении с неба на землю. У древних славян Сокол был священной птицей Рода. Так же, как в христианстве Голубь – воплощение Святого Духа, в древнеславянских верованиях Сокол – воплощение Рода Всевышнего. А все боги и богини в Роде сущие. Таким образом, Сокол, изображенный Трезубцем, является призывом к высшим силам сходить на Землю. Потому появление этого символа на щите должно инициировать процессы духовного возрождения. Рост силы духа – и не только у украинцев, но и у всех людей, видящих символ.

Во-вторых. Огромная фигура железной женщины с советскими символами должна была подпитывать энергией советский эгрегор. Объясним. Если человек постоянно встречает в информационном пространстве символы идеологических систем, то часть его психической энергии подпитывает эти системы. И они, в свою очередь, пытаются контролировать поведение людей на подсознательном уровне, подталкивая людей делать то, что нужно системе. Удаление же советской символики оставляет эгрегор без подпитки, что приближает его окончательное самоуничтожение. Воплощаться это самоуничтожение будут социальными катастрофами у агрессивного северного соседа, почти все действия которого и инициирует советский эгрегор.

В-третьих, Трезубец символизирует еще и Трисущность. Древнейшую Троицу. Правь, Навь, Явь. Первое проявление Абсолюта во всех древнейших религиях всегда Троица (Триглав, Тримурти). Три проявления, одна сущность. Также и христианскую Троицу (и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, но это не три Бога, а Единый). Таким образом, начнет расширяться связь духа людей с абсолютным духом. Рост силы воли, желание творить цель и достигать цели. К слову, древнеславянский бог Велес, покровитель земледельцев, купцов и жрецов, придает плодородие и изобилие, держит в руках посох, с изображением "Сокол-Род" на верхушке. Также Трезубец в руках ведического бога Шивы и римского бога Нептуна является символом власти над стихийными силами Вселенной.

В-четвертых. Старая система, которая существовала до свержения режима В. Януковича, боялась символа Сокола. Более того. В резиденции В. Януковича в Межигорье, во время Революции Достоинства, активисты обнаружили три распятых сокола. Так появление в большом информационном пространстве Тризуба-Сокола должно быстро разрушить старую систему, некоторые элементы которой, к сожалению, пока действуют.

В-пятых. Сокол – это не только славянский символ. В древнем Египте есть целых два божества в форме Сокола. Первый – это Гор, сын Ра и Изиды, бог Солнца и Неба. Приняв форму Сокола, уничтожил много злых сверхъестественных существ. Поэтому Гор действует на бессознательное как проявление сил солнца против сил зла и достигает уничтожения последних. Еще одно божество с головой Сокола – Немти, которое плыло по небу в лодке и открывало людям новые пути. Ученые недавно открыли и начали доказывать тезис, что все боги и сверхъестественные существа всех религий, когда-либо существовавших на земле, продолжают существовать как симбиотические символы в коллективном бессознательном человечестве и могут влиять на развитие цивилизации.

Таким образом, мы видим, что влияние Тризуба на Щите во всех аспектах позитивное. Я бы даже сказал, суперпозитивное. Даже в масштабах человечества.