Трем знакам зодиака повезет в любви 9 февраля: кто везунчики

Новолуние в Водолее будет иметь значительное влияние на романтическую сферу. Наступает период счастливых встреч, новых знакомств, предложений и исполнения мечтаний. Традиционно новолуние считают периодом переосмысления и трансформации. Оно обычно не побуждает к решительным действиям, но способствует тщательному планированию.

Астрологи говорят, что новолуние 9 февраля может стать новой вехой в жизни трех знаков. Одиночество и пустоту они смогут восполнить любовью и надеждой.

Овен

Вы знаете, как избавиться от негативных эмоций и видеть во всем позитив. В вашей жизни есть люди и ситуации, которые вас волновали в последнее время, но новолуние 9 февраля откроет новое понимание. Вы больше не захотите тратить драгоценный ресурс – время не на ссоры, конкуренцию и споры.

Вы увидите, что мир наполнен потенциалом, а это значит, что следует выбирать путь добра и вместо того, чтобы упорно доказывать свою точку зрения, можно иногда пойти на компромисс. Естественно, если вопрос не касается ваших главных ценностей. Вы начнете вдохновлять других своими действиями и положительными намерениями.

Дева

Вы как будто почувствуете, что у вас появились крылья за спиной. Новолуние в Водолее принесет глубинные трансформации. Вы будете готовы выйти из зоны комфорта и изменить жизнь к лучшему. Вы вдруг осознаете, что в отношениях с партнером важно обращать внимание не только на собственные нужды. Все, что вам нужно – это быть терпеливым и дарить любовь.

Вы увидите новый потенциал в отношениях, если попытаетесь поставить себя на место партнера. В последнее время вам не хватало взаимоуважения и выдержки. Вы снова поверите в любовь и подарите отношениям второй шанс.

Козерог

Новолуние станет важным этапом в жизни – вы словно решитесь выйти из тьмы на свет. У вас могут быть моменты скепсиса, но по своей природе вы оптимисты. Вы охотно возьметесь за новые проекты или начнете новые отношения только если верите, что все это не зря.

После сложного периода вы встали на путь исцеления и сейчас вам трудно снова довериться. Отношения – это всегда риск, и следует двигаться дальше вместо того, чтобы все время погружаться в ностальгические иллюзии.

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