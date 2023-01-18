Трем знакам зодиака повезет с 22 января: ведический гороскоп

Астрологи всех подходов и школ сейчас пересматривают свои прогнозы с учетом транзита Венеры в знак Водолея, который состоится 22 января 2023 года. Не обошли своим вниманием это важное событие и ведические астрологи. В этой школе Венера считается очень важной планетой, ведь олицетворяет собой счастье и успех. Он от нее зависит, будет ли везти человеку в жизни.

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Ведические астрологи уже просчитали, как транзит Венеры повлияет на все знаки зодиака.

Овен

Представителям этого знака во время транзита Венеры выпадает прекрасная возможность открыть свой бизнес – он будет успешным. Но от инвестиций пока лучше отказаться. Также немало счастливых мгновений ждут влюбленных.

Телец

Венера – управляет этим знаком, так что ее транзит станет для Тельцов счастливым периодом. Запускайте новые проекты, делайте инвестиции, продавайте и покупайте недвижимость – звезды будут способствовать вам. Это также хорошее время для обучения. А вот у супружеских пар могут возникнуть разногласия. Также в сфере бизнеса звезды рекомендуют принимать только хорошо обдуманные решения.

Близнецы

Для Близнецов открывается целый ряд новых возможностей. Хотите сменить карьеру – сейчас самое время для этого. Впрочем, на повышение пока рассчитывать не стоит, так же не удачной сейчас будет смена работы в отличие от смены профессии. Вложите в свое нынешнее дело больше сил и вскоре получите прибавку к зарплате.

Рак

Ожидайте финансового процветания. Также вы можете укрепить свое социальное положение. Студентам-Ракам следует посвятить это время составлению стратегического плана на свое образование. Начните бизнес, делайте инвестиции и отправляйтесь в путешествия – вам все удастся.

Лев

Транзит Венеры для вас станет временем удачных инвестиций, особенно в недвижимость, а также успешных шагов к своей цели. Если хотите сменить работу, сделайте это сейчас – новое место доставит вам удовольствие и успех. А вот бизнесменам сейчас лучше не рисковать.

Дева

Ожидайте, что чувство счастья накроет вас с головой. Для Дев наступает хороший период для путешествий, приключений и знакомств. Но влюбленным сейчас стоит очень внимательными к своим партнерам, чтобы не повредить отношениям. Также можно делать инвестиции, они будут удачными.

Весы

Вас наполнит энергия, которую можно использовать для роста – духовного, физического и финансового. В настоящее время можно открывать новый бизнес, но не стоит менять место работы. Вложите усилия в продвижение по службе. Студентам можно начинать поиск работы, для них существует возможность легко найти свое призвание.

Скорпион

Для вас транзит Венеры станет периодом неуверенности. Используйте его для своего роста. Смените карьеру или добивайтесь повышения – вам должно повезти. Также это удачное время для приобретения нового жилья. Но к любимым сейчас стоит относиться очень осторожно. – вы можете спровоцировать конфликт.

Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на улучшение финансового положения. А также на решение проблем со здоровьем и в отношениях. Впрочем, прислушайтесь к своему партнеру, чтобы ненароком не спровоцировать ссору. Если вы планировали начать новое дело, пока отложите старт – сейчас не самое подходящее время.

Козерог

Все ваши планы сейчас начнут осуществляться. Семейные Козероги получат желаемую поддержку от своих партнеров. А вот ученикам и студентам придется приложить усилия, ведь им будет трудно сосредоточиться на учебе. Также не планируйте инвестиций – они не принесут вам должной прибыли.

Водолей

Это ваше время – ваше финансовое положение улучшится, социальные связи укрепятся, а эмоции уравновесятся. Также транзит Венеры принесет вам хорошие шансы на успех нового бизнеса и продвижение в карьере. Но в отношениях ждите разногласий с партнером.

Рыбы

Вы получите большие возможности для развития. Карьера и финансы пойдут в гору. Но это может не доставить вам радости, ведь эмоционально это будет трудный для вас период. Расслабьтесь – удовлетворение догонит вас потом. Чтобы добиться успеха вам придется поработать, но труд окупится. Так же удачными станут инвестиции.

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