Трем знакам зодиака не повезет в пятницу, 13-го: ждут неприятные сюрпризы

Пятницу, 13-е суеверные люди считают несчастливым днем. Впрочем, это лишь распространенное предубеждение. А вот звезды предвещают трем знакам зодиака в этот день настоящие проблемы.

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Астрологи составили гороскоп на этот день и рассказывают, кому угрожают неприятности. И как можно попытаться их избежать?

Овен

Следите за языком

В пятницу, 13-го, управляющий вашей карты, Марс, наконец, продвинется вперед в вашем третьем доме общения после долгого периода застоя. Поэтому вы почувствуете безудержный приток желания высказать свое мнение обо всем на свете. Но внимательно следите за тем, что вы говорите – чрезмерная откровенность может привести к конфликтам. Опять же, из-за влияния Марса, риск ссор у вас сейчас повышен.

Близнецы

Остановитесь и подумайте

Движение Марса приведет вас к повышению уровня жизненной энергии, и у вас появится тяга к бурной деятельности и большому количеству дел. Но помните, что импульсивные решения часто не доводят до добра. Итак, если вы не сможете преодолеть в себе желание сделать какую-нибудь готическую татуировку в пятницу, 13-го, то остановитесь и хорошо подумайте хотя бы над ее дизайном, чтобы потом не пожалеть. Помните о своей врожденной склонности быстро воспламеняться и так же быстро погасать – это может уберечь вас от ошибок.

Скорпион

Оберегайте свои границы

Нынешняя пятница, 13 побуждает вас быть более открытыми и отзывчивыми к людям – выслушивать их жалобы и помогать. Но постарайтесь при этом не забывать, где проходят ваши личные границы. Ибо излишком доброты с радостью пользуются недобросовестные люди. Будьте осторожны, принимая на себя ответственность, думайте о том, как это может повлиять на вас.

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