Трем знакам зодиака будет везти во всем зимой: гороскоп на первые месяцы 2023-го

Мало кто любит зиму. Холод и тьма не побуждают к радости. Другое дело – гороскоп на зиму 2023 года. Он может указать, каким знакам зодиака повезет больше всего.

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OBOZREVATEL собрал астропрогноз трех знаков, для которых нынешняя зима будет наиболее удачной.

Лев

До весны Львы могут наслаждаться невероятным везением. На работе оценят ваши старания – можете смело просить о прибавке к зарплате. Также можно надеяться на премию или бонусы. В любви тоже чрезвычайно удачный период – одинокие Львы могут встретить большую любовь, у пар сейчас удачный период для женитьбы, а также ближайшие месяцы благоприятны для зачатия ребенка.

Дева

Первые месяцы 2023 года – удачный период для отдыха у Дев. Во-первых, у вас наконец-то появится на это время, во-вторых, финансовые возможности. Воспользуйтесь этим перерывом, чтобы составить планы на весь год или даже помечтать. Сейчас подходящий период для планирования и загадывания желаний. При этом не обязательно думать о чем-то материальном. К концу зимы ваша интуиция будет подсказывать вам верный путь – прислушивайтесь к ней. Звезды также указывают на удачное окно для смены работы – это может принести дополнительный доход и карьерный рост.

Козерог

Чем меньше "хвостов" вы оставили с 2022 года, тем больше возможностей откроется перед вами в ближайшие месяцы. Поэтому не бойтесь планировать и ставить цели. Удача на вашей стороне. Также будет везти Козерогам и в любовных делах. Если вы одиноки и у вас на горизонте появится интересное романтическое приключение, не колеблитесь – вы по меньшей мере получите массу положительных эмоций. Есть такоже вероятность, что это приключение перерастет в серьезные отношения. Если же вы уже имеете партнера, самое время уделить ему или ей как можно больше внимания – все, что вы вложите в ваши отношения, углубит и укрепит вашу связь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех знаках зодиака, которым будет везти весь 2023 год.

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