Трем знакам зодиака 2022 год принесет много проблем: им придется стать сильнее

В 2022 году Меркурий будет ретроградным четыре раза, что принесет много неприятностей. Особенно пострадают три представителя зодиакального круга - им постоянно придется бороться с проблемами.

Астрологи издания Bibamagazine рассказали, кому придется стать сильнее в 2022 году. Трудности, с которыми столкнуться уроженцы этих знаков, закалят их характер.

Весы

Уроженцы этого знака склонны скрывать свои чувства, но будут в центре внимания в начале 2022 года. У них вознкиут конфликты как в любовных отношениях, так и на работе. Небольшой спор может обернуться грандиозным скандалом.

Кроме того, возрастут риски финансовых потерь. Нужно быть бдительными при заключении договоров, чтобы не стать жертвой обмана. Также стоит позаботиться о "денежной подушке безопасности" - в этом году она точно пригодится.

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Лев

В год Черного Тигра самоуверенные Львы столкнутся с множеством перемен и потрясений. Им необходимо научиться управлять эмоциями, чтобы сохранить отношения с близкими. Есть большая вероятность того, что даже крепкий брак может распасться, если партнеры не пойдут на встречу друг друг и не научатся искать компромиссы.

Водолей

Для старательных Водолеев этот год будет очень сложным. Их ожидают тяжелые времена почти во всех сферах жизни, будь то создание семьи, смена карьеры или строительство дома. В целом, это будет довольно непростой год, но он сделает уроженцев знака еще сильнее.

Водолеи в 2022 году благодаря испытаниям, которые будет щедро подбрасывать судьба, смогут преодолеть свои страхи и понять, что стоит двигаться вперед, несмотря на препятствия.

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