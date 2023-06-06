Тельцов ждут трудности в отношениях, а Весов накроют пикантные приключения. Гороскоп

Именно сейчас небесные любовники Марс и Венера находятся в созвездии Рака, которым управляет Луна. Эти три планеты обозначают любовь, эмоции и романтику. Такое сочетание обещает всем знакам зодиака улучшение отношений в паре и поворот личной жизни в правильном направлении.

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Астрологи составили прогноз для тех, кто находится в отношениях и одиноких. Узнайте, что ждет в сфере любви на этой неделе именно вас.

Овен

Пары: Овны, которые находятся в отношениях, смогут укрепить свою связь с партнерами и углубить взаимное понимание. Это хорошее время для любых шагов по расширению семьи или для семейных праздников.

Одинокие: шанс встретить любовь для одиноких Овнов сейчас весьма высок. Ищите, где вы можете интересно провести время и будьте открыты для знакомств.

Телец

Пары: это не гармоничная неделя для Тельцов. Несмотря на определенное напряжение, не забывайте проявлять уважение к партнеру. И хотя ссоры являются неотъемлемой частью любых отношений, постарайтесь улаживать любые конфликты сразу. Если вы обманываете партнера, вас могут разоблачить. Полный разрыв для вас будет гораздо лучше, чем затягивание бесплодных отношений.

Одинокие: не спешите тратить время на кого-то – сосредоточьтесь на отношениях с собой. Позаботьтесь о своем покое и здоровье.

Близнецы

Пары: приготовьтесь к определенным проблемам в отношениях – взлеты и падения это нормально, относитесь к этому философски. Решение всегда есть. Особенно если вы готовы уступить своим эго и поработать над взаимным доверием. Если вы впустите в свои отношения третьего, равновесие между вами может быть нарушено.

Одинокие: вы можете встретить кого-то, кто будет очень близок вам интеллектуально. К примеру, присмотритесь к своим коллегам. Вам нужно точно знать, что вы ищете.

Рак

Пары: наслаждайтесь безопасностью и гармонией дома. Между вами с партнером возрастет любовь и доброжелательность. Это хорошее время для помолвки, брака и планирования семьи. Дети станут источником подлинной радости.

Одинокие: сейчас вы излучаете привлекательность и харизму, поэтому выходите к людям, если хотите встретить свою любовь.

Лев

Пары: проведите со своим партнером счастливую неделю. Совместный отдых укрепит ваши отношения и вы в полной мере насладитесь близостью. Устройте семейный праздник, даже если нет повода – это даст вам чувство привязанности к любимому человеку.

Одинокие: постарайтесь просто хорошо провести время. Если вы сделаете себя счастливыми, это может привлечь к вам хорошего человека.

Дева

Пары: между вами и вашим партнером все должно быть хорошо, поэтому если вы мечтали о расширении семьи, не стесняйтесь поговорить об этом открыто. Но не спешите – вы должны быть полностью уверены, прежде чем принимать какие-либо обязательства.

Одинокие: не отказывайте себе в веселье. Вы встретите много интересных людей. Даже если среди них не будет вашего единственного, вы очень хорошо проведете время.

Весы

Пары: пора добавить остроты и приключений в вашу жизнь, чтобы она не стала однообразной. Приложите дополнительные усилия, чтобы не только сохранить гармонию, но и обеспечить себе незабываемые впечатления, создать интимные воспоминания для вас двоих.

Одинокие: не форсируйте события. Пусть все идет своим чередом. Двигайтесь по жизни с легкостью и наблюдайте, как все складывается само собой.

Скорпион

Пары: старайтесь уделять своему партнеру как можно больше времени. Попробуйте вместе заниматься разными делами и избавиться от обычной рутины. Не воспринимайте своего партнера как должное.

Одинокие: старайтесь вложить как можно больше в свои дружеские отношения – именно среди друзей может оказаться именно тот человек. Но не торопитесь делать следующий шаг, вы можете быстро пожалеть.

Стрелец

Пары: у вас с партнером могут возникнуть недоразумения. Ключ к их решению – откровенное общение и честность. Не давайте маленькому ветру между вами стать ураганом. Уважайте мнение вашего партнера.

Одинокие: если вы часто были в отношениях и разрывали их, пора заняться самоанализом. Для танго требуются двое. Может быть, вы были слишком сосредоточены на себе все это время?

Козерог

Пары: вам не хватает страстии в отношениях, поэтому лучше отложите какие-нибудь дела, но не игнорируйте своего партнера. Дайте своей половинке чувствовать себя желанной и любимой. Подойдет все – от добрых слов и объятий до больших решений и подарков.

Одинокие: вы рискуете перенести в новые отношения багаж прошлого. Поэтому лучше сначала проанализируйте свои ошибки. И смотрите вперед с оптимизмом. Если вы в кого влюблены, пока не спешите делать какие-то шаги к взаимным обязательствам.

Водолей

Пары: у вас, пожалуй, будет напряженная неделя со своими партнерами. Причиной могут стать неприятные воспоминания прошлого. Похороните их и двигайтесь только вперед. Сосредоточьтесь на своих хороших воспоминаниях, разожгите и перезагрузите отношения.

Одинокие: хорошо проведите время со своими друзьями, в вашей компании может появиться кое-кто особенный. Также существует вероятность, что кто-то из прошлого снова войдет в вашу жизнь.

Рыбы

Пары: вы будете чувствовать безопасность и стабильность в отношениях. Вы приложили много усилий для создания этой гармонии. Продолжайте в том же духе, и ваш партнер будет всем сердцем любить и поддерживать вас. Также это хорошая неделя для пар, которые планируют связать себя браком.

Одинокие: наслаждайтесь своей свободой и хорошо проводите время. Купидон найдет вас, если для этого пришло время.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на неделю для всех знаков.

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