Тельцов ожидает карьерный рост, а Рыбы влюбятся: гороскоп на 31 января

Тельцы достигнут немалых высот в карьере и получат заманчивое предложение по работе. Рыбы имеют все шансы влюбиться, а Весов ожидают приятные встречи, знакомства или свидания.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 31 января. Кто погрузится в творчество, а кому не стоит тратиться, читайте дальше.

Овен

Вы сегодня всеми силами стремитесь остаться дома и работать оттуда, если есть такая возможность. Или не работать, продлить выходные и устроить все свои домашние дела. К счастью, вы можете себе это позволить.

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Телец

Происходит настоящий подъем! Вашей энергии хватает для того, чтобы достичь немалых высот в карьере – вы можете получить очень привлекательное предложение работы в хорошей компании. А может, уже и начнете работать над новым перспективным проектом.

Близнецы

Все силы сегодня лучше приложить к тому, чтобы обеспечить свое стабильное будущее. К примеру, приобрести семена на весну, договориться о саженцах, присмотреть тот кусочек земли с домиком, которые вам помогут обрести покой.

Рак

Большая вероятность зависнуть в своих мечтах и ​​иллюзиях, погрузиться в мир фантазий, никоим образом не соответствующих действительности. Впрочем, вашей творческой натуре это очень полезно, вы погружаетесь в фантазии и вытаскиваете из них то, что можно воплотить.

Лев

Целый день будете тяжело работать, что недостаточно хорошо может сказаться и на вашем настроении, и даже на здоровье. Следует все же придерживаться золотой середины, и не нагружать себя излишне.

Дева

Сейчас вы чувствуете себя спокойными и уверенными в завтрашнем дне, выполняете свои привычные ритуалы, работаете, но в достаточно расслабленном состоянии. Могут быть приятные встречи или контакты со старыми друзьями.

Весы

Ожидайте приятных встреч, знакомств, свиданий или просто разговоров, которые могут перерасти в довольно длительные отношения. В конце концов, вы будете приятно удивлены теми людьми, которые вам сегодня встречаются.

Скорпион

Сегодня желательно несколько снизить свои аппетиты и не позволять себе покупать ничего лишнего, потому что деньги вам понадобятся для совсем других, более глобальных и важных дел. Поэтому сдерживайте себя, а лучше вообще оставить большие суммы и карты дома.

Стрелец

Творческая жилка не даст вам ни спокойно спать, ни стабильно работать. Вас так и тянет на какие-то необычные креативные решения, вы с удовольствием погружаетесь в фантазии и посвящаете им немало своего времени.

Козерог

Вполне стабильный и очень длинный рабочий день, который вы полностью посвящаете производственным задачам, причем начать можете чуть ли не встав с постели, а завершить работу уже далеко за полночь.

Водолей

Конкуренты будут пытаться вас обойти и даже навредить, поэтому вам придется быть на высоте, еще и принимать какие-то контрмеры, чтобы опередить и обезвредить даже их намерения. Словом, сегодня будете сражаться и побеждать.

Рыбы

В последний день января у вас есть все шансы влюбиться, или, по крайней мере, встретить именно того человека, который вам кажется ну очень особенным, который подходит вам и по духу, и по физическим параметрам, словом, очень понравится.

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