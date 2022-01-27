Тельцам невероятно повезет, а Скорпионов ожидает любовь: гороскоп на 27 января

У Тельцов происходят положительные изменения в жизни, так что им невероятно повезет, а у Дев реализуются давние мечты. Для Скорпионов пришло время любви, спокойных и гармоничных отношений, а Весы будут заниматься ведением финансовых дел.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 27 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Вас будет несколько раздражать то, что сегодня на вас возлагают много разных обязанностей, и вам не приходится рассчитывать на чью-либо помощь. Лучший выход - спрятаться подальше от всех, ограничить общение.

Телец

Происходят значительные положительные изменения в вашей жизни. Вам просто невероятно везти, хотя вы рассчитывали на более сложный вариант развития событий, поэтому настроение у вас будет приподнятое.

Видео дня

Близнецы

Сегодня вы ответственно относитесь к своим обещаниям, ставите перед собой четкие цели. Словом, придется брать себя в руки, соблюдать слова и дедлайны, и только эта четкость и обязательность помогут быть более продуктивными и успешными.

Рак

День будет довольно приятным, вы спокойно погружаетесь в воспоминания, появляется желание все свое время посвятить семье, возможно, вы посетите родственников или они придут к вам в гости или попадете в родные места.

Лев

Происходит нечто несправедливое по отношению к вам. Возможно, кто-то попытается вас обмануть или обворовать или еще каким-то образом лишить вас покоя, денег и имущества. И вам следует быть очень внимательными и осторожными.

Дева

Сегодня реализуются ваши давние мечты, так что вы с полным правом можете праздновать победу. Так что ничто не может испортить ваше прекрасное настроение, особенно, когда все продвигается согласно вашим планам.

Весы

Нужно будет уладить имущественные и финансовые дела, все, что связано с вашим состоянием, недвижимостью и всем тем, что дает нам чувство уверенности и стабильности. Возможно, нужно будет собрать все документы, что-то узаконить или просто привести в порядок.

Скорпион

Возможные свидания, романтические встречи, словом, пришло время любви, но это не будет что-нибудь страстное и бурное. Это будут довольно спокойные и гармоничные отношения, вам очень хорошо вместе и вы высоко цените спокойствие и гармонию, которую чувствуете рядом с любимым человеком.

Стрелец

Ваше профессиональное мастерство сегодня будет нуждаться в публичности, вас так и будет подводить на то, чтобы заявить о себе и своих успехах если не на весь мир, так на конкретно взятую профессиональную организацию.

Козерог

Сейчас вы собраны как никогда, более того, нынче вы отвечаете не только за себя, но и за других - за вашей спиной ваша семья или любимые или сотрудники, которым нужна ваша уверенность и решительность, поскольку все остальные могут потерять ориентиры.

Водолей

Как бы вы мудры ни были, но когда вы собираете вокруг себя команду, то ваши силы и возможности увеличиваются. Поэтому сегодня важно не отталкивать от себя людей, а наоборот – объединять вокруг общих целей.

Рыбы

Сегодня вы должны сделать очень важные шаги в новом для вас направлении. И это должны быть не мечты и планы, а вполне конкретные действия, которые покажут и вам и вашему окружению, что вы настроены очень решительно.

Овен

Вас будет несколько раздражать то, что сегодня на вас возлагают много разных обязанностей, и вы не можете рассчитывать на чью-либо помощь. Лучший выход - спрятаться подальше от всех, ограничить общение.

Телец

Происходят значительные положительные изменения в вашей жизни. Вам будет просто невероятно везти, хотя вы рассчитывали на более сложный вариант развития событий, поэтому настроение у вас будет приподнятое.

Близнецы

Сегодня вы ответственно относитесь к своим обещаниям, ставите перед собой четкие цели. Словом, придется брать себя в руки, придерживаться обещаний, соблюдать дедлайны, и только эта четкость и обязательность помогут быть более продуктивными и успешными.

Рак

День будет довольно приятным, вы спокойно погружаетесь в воспоминания, появляется желание все свое время посвятить семье, возможно, вы посетите родственников, или это они придут к вам в гости, а может попадете в родные места.

Лев

Происходит что-то несправедливое по отношению к вам. Возможно, кто-то попытается вас обмануть или обворовать или еще каким-то образом лишить вас покоя, денег и имущества. И вам следует быть очень внимательными и осторожными.

Дева

Сегодня реализуются ваши давние мечты, так что вы с полным правом можете праздновать победу. Так что ничто не может испортить ваше прекрасное настроение, особенно, когда все продвигается согласно вашим планам.

Весы

Нужно будет устроить свои имущественные и финансовые дела, все, что связано с вашим состоянием, недвижимостью, и всем тем, что дает нам чувство уверенности и стабильности. Возможно, нужно будет собрать все документы, что-то узаконить или просто привести в порядок.

Скорпион

Возможные свидания, романтические встречи, словом, пришло время любви, но это не будет что-нибудь страстное. Это будут довольно спокойные и гармоничные отношения, вам очень хорошо вместе и вы высоко цените спокойствие и гармонию, которые чувствуете рядом с любимым человеком.

Стрелец

Ваше профессиональное мастерство сегодня будет нуждаться в публичности, вы будете стремиться к тому, чтобы заявить о себе и своих успехах, если не на весь мир, так на конкретно взятую профессиональную организацию.

Козерог

Сейчас вы собраны как никогда, более того, нынче вы отвечаете не только за себя, но и за других - за вашей спиной ваша семья, любимые или сотрудники, которым нужна ваша уверенность и решительность, поскольку все остальные могут потерять ориентиры.

Водолей

Какими б вы ни были мудрыми, но когда вы собираете вокруг себя команду, то ваши силы и возможности увеличиваются. Поэтому сегодня важно не отталкивать от себя людей, а наоборот – объединять вокруг общих целей.

Рыбы

Сегодня вы должны сделать очень важные шаги в новом для вас направлении. И это должны быть не мечты и планы, а вполне конкретные действия, которые покажут и вам и вашему окружению, что вы настроены очень решительно.

Как сообщал OBOZREVATEL: