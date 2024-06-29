Июль – самый мистический месяц года. Самым мистическим днем июля является Свадьба Купалы – в ночь с 6 на 7 июля.

Видео дня

Философия Свадьба Купалы

Немного объясним верование наших предков. Во Вселенной есть три Силы: Явь, Навь, Правь. Явь – это день, огонь, мужская энергия, сама жизнь, мир, где мы живем. Навь – это тьма, ночь, женская энергия, но и иметь всякую жизнь (иногда говорят, что Навь – это то, что было ко всему и то, что будет после всего). Правь – это первый источник, который создал Навь и Явь и вновь усиливается, когда Явь и Навь уравновешены.

В ночь Зимнего Солнцестояния, в самую длинную ночь, Навь достигает своего апогея силы и полностью растворяет в себе старую Явь. Но на восходе солнца после самой длинной ночи рождается новая Явь, которая начинает расти. А Навь начинает уменьшаться. 6 января, в день перигелия земной орбиты вокруг солнца, чистая новорожденная Явь начинает проникать своими лучами Навь.

В самый длинный день года, Ярилин день, 21 июня, день Летнего Солнцестояния, Явь и все силы огня достигают максимума, и старая Навь сгорает в этом гигантском космическом костре. А утром 22 июня рождается новая, молодая и чистая Навь. Она начинает набирать силу и достигает существенного значения 6 июля, что совпадает с афелием земной орбиты вокруг Солнца (Земля ближе всего к звездам, далеко от Солнца). Поэтому происходит свадьба Огня и Воды, Яви и Нави.

В эту ночь огонь еще очень мощный и чистый, а вода полна чистой новорожденной новой. Так два сверхчистых первоначала соединяются. Поэтому в эту ночь принято обрядово прыгать над костром и купаться в воде.

Что интересно – именно в эту ночь активируется стихия время. По ведическим верованиям все стихии рождаются из стихии времени. Стихия времени также имеет свои "волны". Все события, начинающиеся на подъеме волны стихии времени, имеют хорошее развитие и долгое действие во времени. Поэтому в эту ночь загадывают желания – они обязательно воплотятся.

Поэтому на Свадьбу Купалы делают круг из свечей. И мысленно раскручивают круг, чтобы он превратился в вихрь времени. Этим достигают гармонии и резонанса между собственным и космическим временем, чтобы попадать в "полосы характера".

О том, что ночь с 6 на 7 июля мистическая и связанная со стихией время, говорят не только ведические традиции, но и другие духовные традиции Азии и Ближнего Востока. В астрологических книгах, в том числе и арабских, сообщается, что есть точка, которая находится в знаке Рак и с которой можно перемещаться в прошлое и будущее. Именно поэтому сам знак обозначается двумя полудугами – одна в былые времена, одна в будущие.

Обрядовая часть Свадьба Купалы

Купальская ночь - особая ночь в году. Мы привыкли к тому, что на Купала принято прыгать через костер и искать цвет папоротника. Славяне верили, что в ночь на Купала нельзя было спать, что-то отдавать из дома или одалживать деньги, брать в руки найденные монеты и вещи. Кроме того, нельзя было не прийти в купальский костер - за это женщину могли записать в ведьмы.

Но на самом деле обрядов, которые практикуются в ночь с 6 на 7 июля, уйма. Прежде всего, на исполнение желаний. Славяне верили, что все, загаданное в эту ночь, обязательно сбудется.

Как я уже говорил, праздников Купалы – два.

В ночь с 6 на 7 июля отмечается второй Купала. Бог Солнца, вступивший в силу во время летнего солнцестояния 21 июня, и богиня Воды, получившая новый импульс благоприятной энергии, венчаются.

Полное название этого праздника в переводе с санскрита – "Свадьба Огня и Воды в Ночь пробуждения времени". Согласно древним ведическим традициям, главной стихией является время - все остальные стихии родились именно из него.

Время, как и любая другая среда, имеет периоды колебаний – образно говоря, периоды подъема и периоды спада временной волны. Считалось, что события, начатые на подъеме временной волны, обречены на успех, а те, которым старт был дан на спаде этой волны, могут долго не реализовываться.

Считалось, что в ночь с 6 на 7 июля идет подъем временной волны во всех точках. Поэтому желания, загаданные в купальскую ночь, обязательно должны сбыться.

Как провести Купальскую ночь

Сжечь куклу, прыгнуть через костер, искупаться в реке.

Прежде всего, избавляются от негатива. То, что делал Карл Густав Юнг в психоанализе, наши предки делали на тысячи лет раньше. Они сплетали куклу из сухой травы, а затем наговаривали на нее все отрицательные черты и обстоятельства, от которых хотели избавиться. Например, "это мой страх", "это моя болезнь", "это моя неуверенность", "это моя алчность", "это моя бедность", "это моя лень" - и так далее. Когда ночью разжигается купальский костер, первое действие – сжигание в нем этих кукол. Кукла сгорает, и по симпатической связи человек избавляется от того, что было на ней "записано".

В Купальскую ночь также было обязательно прыгнуть через огонь, потому что считалось, что он освящается прямо от космических сил и очищает от любого негатива.

После этого купались в реке, что также являлось символом очищения от негатива. С кострами связаны и другие ритуалы. Например, хождение по углям, хороводы вокруг костра, приношение даров огню. Можно бросить в него несколько зерен пшеницы в качестве пожертвования для того, чтобы уродил хороший урожай пшеницы. Обеспечить себе карьерный рост.

В Купальскую ночь, у костра, в другом месте или даже дома можно 7 раз произнести такую формулу: "Трава выше земли, а я – выше травы". В течение года человек должен сделать успешную карьеру.

Загадать 300 желаний.

Как я уже говорил, эта ночь – уникальное время для загадывания желаний.

Для этого используем известную схему. Сначала заряжаемся энергией – путем медитации или соединения со стихиями, затем представляем четкую картинку уже исполненного желания. Например, если мы хотим построить дом, то дом уже построен, если мы желаем здоровья близкому человеку, человек уже здоров – и так далее. Затем испытываем сильное желание - "очень хочу, чтобы это свершилось". В завершение – отпускаем эту мыслеформу во вселенную. То же самое проделываем со всеми другими желаниями. В эту мистическую ночь загадывали от 5 до 300 желаний.

Двигать стихии

В эту ночь также обращались к стихиям, чтобы обеспечить их помощь в разных вопросах. Самый простой способ – провозглашение ведической формулы:

Силы воздуха, окажите помощь с востока, Силы времени, окажите помощь с юго-востока, Силы огня, окажите помощь с юга, Силы молнии, окажите помощь с юго-запада, Силы воды, окажите помощь с запада, Силы осознания, окажите помощь с северо-запада , Силы земли, оказывайте помощь с севера, Силы эфира, оказывайте помощь с северо-востока, Силы звездного света, оказывайте помощь с неба, Силы плодородия, оказывайте помощь с земли.

Когда произносишь эти слова, все стихии пробуждаются, закручивается вихрь стихий. Если эту формулу произнести несколько раз, этот вихрь будет работать для выполнения желаний в материальном мире.

Испытать венок на плавучесть

В эту ночь на реку опускали венки. Интересно, что подобный обряд ежедневно проводится в Ганге. Суть обряда, проводимого в Индии, такова. Человек обращается в Высшие силы, например, с такой просьбой: "Помогите мне найти спутницу жизни и создать счастливую семью", "Помогите наладить бизнес" и так далее. Произнеся это желание, на воду опускают венок с зажженной свечой или ароматической палочкой. Если венок поплыл, значит боги пообещали помочь в осуществлении желания. Если венок пошел ко дну, это не значит, что боги не помогут – это означает, что у человека есть какие-то внутренние недостатки, карма или грехи, препятствующие исполнению этого желания.

В таком случае следует взять еще один венок, и еще один, и еще – и так до тех пор, пока венок не поплывет. Эта настойчивость показывает богам, что человек готов работать ради исполнения желания. И боги соглашаются помогать. Возвращаясь к празднику Купала. Если ваш купальский венок утонул, это не значит, что нужно остановиться. Это значит, что матери-воде нужно подарить что-то еще, чтобы она помогла вам решить ваши жизненные вопросы. Можно дарить фрукты, например, яблоко – его нужно бросить в реку или в море.

Найти цвет папоротника

В купальскую ночь ищут цвет папоротника. На самом деле существует много видов папоротников, и некоторые из них могут цвести. Каждый вид известен своими дарами. Тот, о котором повествуют славянские легенды – это черный папоротник, растущий на границе леса и болота. Считается, что, если проглотить цвет такого папоротника, можно открыть очень большие способности - ясновидение, яснознание, целительство и т.д. Считается, что на летнее солнцестояние, в Ярилов день и на Купале лекарственные травы заряжены силой самой природой, поэтому их стараются как можно больше собрать и заготовить.

Большая часть обрядов, о которых я рассказал, можно проводить в домашних условиях. Вместо костра можно использовать свечу, вместо реки – ванну с водой. Эти обряды все равно будут "работать"

Астрологическое влияние Купала

В истории человечества даты 6 и 7 июля содержат множество положительных событий. А именно: открытие новых островов, первые успешные трансатлантические путешествия по дирижаблям и самолетам, успешные завершения географических экспедиций на кораблях. Эти даты открывают нам что-нибудь новое – во всех сферах жизни.

Ночь Купалы – она не проста и почитается во многих религиях мира. Во-первых – происходит соединение Солнца со звездой Сириус. Сириус считается звездой пророков, поэтому именно Сириус, по преданию священных текстов, показал трем волхвам путь к месту рождения Иисуса, мудрецам к месту рождения Кришны, жрецам к месту рождения Зороастра… и т.д. Соединение Солнца и Сириуса, как считают астрологи, открывает большие возможности, в том числе и в ночь Купала.

Для Украины звездная карта Купальской ночи добра. Сириус в соединении с Солнцем. Соединения Марса и Плеяд в Тельце, очень много планет и узлов в знаке Телец. Телец – это созвездие, которое, по мнению почти всех астрологических школ, максимально влияет на судьбу Украины. Плеяды – магическое созвездие (семь Сестер, семь Мудрых, семь Надянголов). Поэтому Плеяды в соединении с Марсом означают, что Украина найдет новые оборонные решения на поле боя, которые будут успешными. Новые стратегии, новые тактики применения вооружений, создание новых вооружений.

Июль – месяц возможностей. Будут найдены новые способы взаимодействия с партнерами.