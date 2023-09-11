Читатели задают мне вопрос относительно астрологического влияния кометы Нисимура, открытой в августе 2023 года.

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Начало третьего тысячелетия нашей эры богато появлением комет, которые могут наблюдаться невооруженным глазом. В прошлые столетия в небе появлялось не так много комет.

Астрологи прошлого считали, что появление комет, наблюдаемых невооруженным глазом, предвещает человечеству большие потрясения.

Кометы делились на хорошие, после которых наступают положительные события (например, хороший климат и урожай в течение многих лет) и разрушительные (например войны). Так, в 1618 году в небе Европы появилась яркая комета, и сразу началась Тридцатилетняя война.

Комета Нисимура появилась неожиданно, то есть астрономы не ожидали ее появления. Неожиданностью она стала и для астрологов. Но представители разных астрологических школ пришли к выводу, что комета хорошая, "положительная". Комета Нисимура имеет зеленый цвет, и поначалу наблюдалась в небе ранним утром, вблизи планеты Венера, то есть имела характеристики соединения с планетой Венера. Что считается благоприятным соединением. Сфера Венеры – сельское хозяйство, урожай, симпатия и любовь между людьми, красота и совместные проекты.

Комета подойдет максимально близко к нашей Земле 11 сентября 2023 года, а ближе всего к Солнцу (перигелий) 17 сентября 2023 года. Поэтому мы смотрим звездные карты на 11 и 17 сентября соответственно.

Мы видим, что Юпитер, обычно влияющий на элиты, управляющие разными странами, ретрограден. То есть у политических элит будут трудности с формированием четкой позиции по тем или иным вопросам. Но Юпитер в соединении с созвездием Плеяды, считающимся мистическим созвездием. Поэтому на элиты начнутся чисто мистические влияния, то есть они (элиты) будут уделять внимание изучению различных мистических факторов. Итак, примерно на полгода некоторые представители элит "ударятся в мистику".

Также Луна, Меркурий, Марс имеют соединение с туманностями, например Фораменом и Копулой, что может стать причиной иллюзий у многих людей.

Интересно также и то, что 9 сентября "солнечный ветер" оторвал у кометы Нисимура хвост и теперь ее можно наблюдать как зеленую сферу.

Но в звездных картах астрономических событий есть фактор в пользу Украины. Нисходящий Лунный Узел в соединении со звездой Арктур, альфой созвездия Волопаса. Звезда альфа созвездия Волопаса считается звездой древнеславянского бога Велеса, а Велес помогает Украине как государству земледельцев. Одним из проявлений Велеса считается Бык, Телец, а территория Украины находится под влиянием Тельца. Нисходящий Лунный Узел означает, что что-то делается Космосом как Дар от Предков, и что оно произойдет при любых обстоятельствах. То есть произойдет укрепление Украины.

Комета должна подействовать так, чтобы количество разрушений, которые противник наносит Украине в результате военных действий и обстрелов, начнет существенно уменьшаться.